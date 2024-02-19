https://sputnikarabic.ae/20240219/البرازيل-تسحب-سفيرها-من-إسرائيل-1086228690.html
البرازيل تسحب سفيرها من إسرائيل
البرازيل تسحب سفيرها من إسرائيل
سبوتنيك عربي
اتخذت البرازيل خطوة جديدة للرد على إسرائيل إثر إعلان تل أبيب أنها تعتبر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، شخصا غير مرغوب فيه. 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T18:01+0000
2024-02-19T18:01+0000
2024-02-19T18:01+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار البرازيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/03/1073080360_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_b3df56df7273a95f7397cf26ecdaf62c.jpg
وأعلنت البرازيل، اليوم الاثنين، سحب سفيرها من إسرائيل، حسبما ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية.واتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إسرائيل بارتكاب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وشبّه ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أن "تصريحات الرئيس البرازيلي مخزية وتجاوزا للخط الأحمر، مضيفا: "هذه محاولة لإيذاء الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه، وهو ما وصفه سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي، بـ"الأمر السخيف"، الذي يزيد من عزلة إسرائيل. في الوقت الحالي، مضيفا: "إسرائيل غير مرغوب فيها".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 29 ألف قتيلا ونحو 69 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240219/لولا-دا-سيلفا-شخص-غير-مرغوب-فيه-إسرائيل-توبخ-سفير-البرازيل-لديها-أمام-الصحفيين-1086215015.html
https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يستدعي-السفير-البرازيلي-لـتوبيخه-1086194123.html
إسرائيل
أخبار البرازيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/03/1073080360_91:0:979:666_1920x0_80_0_0_506afc779eb325c579a36ad2158cb006.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار البرازيل , أخبار فلسطين اليوم, غزة
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار البرازيل , أخبار فلسطين اليوم, غزة
البرازيل تسحب سفيرها من إسرائيل
اتخذت البرازيل خطوة جديدة للرد على إسرائيل إثر إعلان تل أبيب أنها تعتبر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، شخصا غير مرغوب فيه.
وأعلنت البرازيل، اليوم الاثنين، سحب سفيرها من إسرائيل، حسبما ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية.
واتهم الرئيس البرازيلي
لولا دا سيلفا، إسرائيل بارتكاب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وشبّه ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أن "تصريحات الرئيس البرازيلي مخزية وتجاوزا للخط الأحمر، مضيفا: "هذه محاولة لإيذاء الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي
يسرائيل كاتس أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه، وهو ما وصفه سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي، بـ"الأمر السخيف"، الذي يزيد من عزلة إسرائيل. في الوقت الحالي، مضيفا: "إسرائيل غير مرغوب فيها".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية
في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 29 ألف قتيلا ونحو 69 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.