https://sputnikarabic.ae/20240220/ماسك-يكشف-حقيقة-مهمة-حول-الصراع-في-أوكرانيا--1086236076.html

ماسك يكشف حقيقة مهمة حول الصراع في أوكرانيا

ماسك يكشف حقيقة مهمة حول الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن موقف أوكرانيا يصبح أضعف كل يوم، وكان ينبغي إبرام اتفاق سلام قبل عام، كان من شأنه أن ينقذ آلاف الأرواح. 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T07:31+0000

2024-02-20T07:31+0000

2024-02-20T07:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

إيلون ماسك

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وقال ماسك في منشور نشره على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا. وأشار في المنشور إلى أن أوكرانيا "ستخسر الحرب"، لأن كييف ليس لديها ما يكفي من المقاتلين للفوز.وجاء في المنشور أيضًا أن مبلغ 60 مليار دولار لأوكرانيا لن يغير الحقائق وأن روسيا "ستحافظ على شبه جزيرة القرم وجزء من شرق أوكرانيا".وأفاد البروفيسور والجراح في جامعة جونز هوبكنز مارتي ماكاري، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تظهر بالفعل عليه علامات الخرف التدريجي المرتبط بالعمر، مع عدم وجود أمل في التحسن.وقال ماكاري: "التراجع في قدرات (بايدن) المعرفية يحدث أمام أعيننا مباشرة. هناك اختلاف ملحوظ جدًا في الطريقة التي يعمل بها اليوم مقارنة بما كان عليه، على سبيل المثال، قبل خمس سنوات. وهذا أمر محزن حقا".وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يخلط أي إنسان أحيانا بين الكلمات ويخطئ في الكلام. ومع ذلك، في حالة جو بايدن، يحدث فقدان الذاكرة وبطء تقدم الكلام بسرعة كبيرة ما يسبب قلقًا كبيرًا."لا بديل عن وجود روسيا"... سويسرا تناقش خطوات عقد مؤتمر للسلام مع أوكرانيا

https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الروسية-تحيد-150-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1086234692.html

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روسيا, العالم, إيلون ماسك