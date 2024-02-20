https://sputnikarabic.ae/20240220/مراسل-سبوتنيك-اشتعال-النيران-بالقاعدة-الأمريكية-في-حقل-كونيكو-جراء-هجوم-بالمسيرات-1086263910.html
مراسل "سبوتنيك": اشتعال النيران بالقاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" جراء هجوم بالمسيرات
مراسل "سبوتنيك": اشتعال النيران بالقاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" جراء هجوم بالمسيرات
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، باندلاع النيران في القاعدة اللاشرعية للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا، جراء هجوم بطائرات مسيرة... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T18:46+0000
2024-02-20T18:46+0000
2024-02-20T18:46+0000
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279124_0:162:780:601_1920x0_80_0_0_c693e1412524b6db3b03a099dcde1af6.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور أن أصوات انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو" بريف المحافظة الشمالي ناجم عن هجوم بسرب من الطائرات المسيرة التي استهدفت القاعدة.وأكد المراسل أن الطائرات المسيرة تمكنت من الوصول إلى عمق القاعدة الأمريكية في حقل الغاز الطبيعي وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من عمق القاعدة.وفور الهجوم، استنفر الجيش الأمريكي قواته في القاعدة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي الأمريكي في سماء البلدات والمناطق المحيطة بالقاعدة. وأفاد المراسل، يوم أمس الإثنين، بتجدد الاستهدافات الصاروخية للقواعد الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا بعد توقفها لعدة أيام، حيث دكت رشقة صاروخية قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف محافظة دير الزور الشمالي.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بعودة استهداف القواعد الأمريكية اللاشرعية بعد توقف استمر عدة أيام، "حيث استهدفت بـ 4 صواريخ على الأقل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي".وأشار المراسل إلى أن "دوي انفجارات سمعت في منطقة القاعدة، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، مساء اليوم الاثنين 19 شباط /فبراير، دون الحصول على معلومات مؤكدة سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة".مراسل "سبوتنيك": رشقات صاروخية تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
https://sputnikarabic.ae/20240220/عدرا-السورية-تصمد-أمام-الصواريخ-المضادة-للدبابات-1086244168.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279124_0:89:780:674_1920x0_80_0_0_72d7ee76125d60dc097fb51078eb554c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": اشتعال النيران بالقاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" جراء هجوم بالمسيرات
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، باندلاع النيران في القاعدة اللاشرعية للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا، جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدفته مساء اليوم.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور أن أصوات انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو" بريف المحافظة الشمالي ناجم عن هجوم بسرب من الطائرات المسيرة التي استهدفت القاعدة.
وأكد المراسل أن الطائرات المسيرة تمكنت من الوصول إلى عمق القاعدة الأمريكية في حقل الغاز الطبيعي وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من عمق القاعدة.
وأشار المراسل إلى أن الدفاعات الجوية الأمريكية المكلفة بحماية القاعدة، فشلت في التصدي للطائرات المهاجمة.
وفور الهجوم، استنفر الجيش الأمريكي قواته في القاعدة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي الأمريكي في سماء البلدات والمناطق المحيطة بالقاعدة.
وأفاد المراسل، يوم أمس الإثنين، بتجدد الاستهدافات الصاروخية للقواعد الأمريكية اللاشرعية
شرقي سوريا بعد توقفها لعدة أيام، حيث دكت رشقة صاروخية قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف محافظة دير الزور الشمالي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بعودة استهداف القواعد الأمريكية اللاشرعية بعد توقف استمر عدة أيام، "حيث استهدفت بـ 4 صواريخ على الأقل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي".
وأشار المراسل إلى أن "دوي انفجارات سمعت في منطقة القاعدة، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، مساء اليوم الاثنين 19 شباط /فبراير، دون الحصول على معلومات مؤكدة سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة".