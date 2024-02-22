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https://sputnikarabic.ae/20240222/أردوغان-المقاتلة-التركية-قآن-ستدخل-الخدمة-في-2028-1086316375.html
أردوغان: المقاتلة التركية "قآن" ستدخل الخدمة في 2028
أردوغان: المقاتلة التركية "قآن" ستدخل الخدمة في 2028
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أصبح لديها قدرات تصنيع عسكري وطنية تمكنها من إنتاج أسلحتها بشكل شبه كامل. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T14:51+0000
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جاء ذلك خلال حديثه عن المقاتلة الحربية "قآن"، التي نفذت أول تجربة طيران ناجحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس. وقال أردوغان إن تركيا تخطط لإدخال المقاتلة الجديدة للخدمة في القوات الجوية التركية في أواخر عام 2028، مشيرا إلى أن هناك خطط لتصديرها للدول الصديقة والشقيقة.ولفت أردوغان إلى أن صادرات تركيا الدفاعية خلال العام الماضي وصلت إلى 5.5 مليار دولار، مؤكدا أن نجاح المقاتلة "قآن" في أول رحلة طيران هو ثمرة جهود تركية بدأت قبل 15 عاما.ونفذت "قآن" أول تحليق ناجح، أمس الأربعاء، وهو ما اعتبرته الرئاسة التركية بداية لمرحلة جديدة في مجال التصنيع العسكري المحلي للطائرات الحربية المتطورة، خاصة أنها تأتي بعدما تم استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلات الأمريكية "إف - 35"، في وقت سابق.وكانت تركيا جزءا من مشروع المقاتلة الحربية المشتركة "إف - 35" التي تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول أخرى، قبل أن يتم استبعادها من البرنامج بسبب حصولها على صفقة صواريخ "إس - 400" الروسية رغم رفض واشنطن للصفقة ومطالبتها أنقرة بالتخلي عنها دون جدوى.
https://sputnikarabic.ae/20230119/توافق-أمريكي-تركي-على-مواصلة-المشاورات-بشأن-صفقة-مقاتلات-إف-16-1072488584.html
https://sputnikarabic.ae/20230129/الرئيس-التركي-ينتقد-عدم-وفاء-واشنطن-بالتزاماتها-حول-مقاتلات-إف-16-وإف-35-1072853597.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

أردوغان: المقاتلة التركية "قآن" ستدخل الخدمة في 2028

14:51 GMT 22.02.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أصبح لديها قدرات تصنيع عسكري وطنية تمكنها من إنتاج أسلحتها بشكل شبه كامل.
جاء ذلك خلال حديثه عن المقاتلة الحربية "قآن"، التي نفذت أول تجربة طيران ناجحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.
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19 يناير 2023, 21:05 GMT
وقال أردوغان إن تركيا تخطط لإدخال المقاتلة الجديدة للخدمة في القوات الجوية التركية في أواخر عام 2028، مشيرا إلى أن هناك خطط لتصديرها للدول الصديقة والشقيقة.
ولفت أردوغان إلى أن صادرات تركيا الدفاعية خلال العام الماضي وصلت إلى 5.5 مليار دولار، مؤكدا أن نجاح المقاتلة "قآن" في أول رحلة طيران هو ثمرة جهود تركية بدأت قبل 15 عاما.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
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ونفذت "قآن" أول تحليق ناجح، أمس الأربعاء، وهو ما اعتبرته الرئاسة التركية بداية لمرحلة جديدة في مجال التصنيع العسكري المحلي للطائرات الحربية المتطورة، خاصة أنها تأتي بعدما تم استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلات الأمريكية "إف - 35"، في وقت سابق.
وكانت تركيا جزءا من مشروع المقاتلة الحربية المشتركة "إف - 35" التي تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول أخرى، قبل أن يتم استبعادها من البرنامج بسبب حصولها على صفقة صواريخ "إس - 400" الروسية رغم رفض واشنطن للصفقة ومطالبتها أنقرة بالتخلي عنها دون جدوى.
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