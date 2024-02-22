https://sputnikarabic.ae/20240222/أردوغان-المقاتلة-التركية-قآن-ستدخل-الخدمة-في-2028-1086316375.html

أردوغان: المقاتلة التركية "قآن" ستدخل الخدمة في 2028

أردوغان: المقاتلة التركية "قآن" ستدخل الخدمة في 2028

سبوتنيك عربي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أصبح لديها قدرات تصنيع عسكري وطنية تمكنها من إنتاج أسلحتها بشكل شبه كامل. 22.02.2024, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال حديثه عن المقاتلة الحربية "قآن"، التي نفذت أول تجربة طيران ناجحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس. وقال أردوغان إن تركيا تخطط لإدخال المقاتلة الجديدة للخدمة في القوات الجوية التركية في أواخر عام 2028، مشيرا إلى أن هناك خطط لتصديرها للدول الصديقة والشقيقة.ولفت أردوغان إلى أن صادرات تركيا الدفاعية خلال العام الماضي وصلت إلى 5.5 مليار دولار، مؤكدا أن نجاح المقاتلة "قآن" في أول رحلة طيران هو ثمرة جهود تركية بدأت قبل 15 عاما.ونفذت "قآن" أول تحليق ناجح، أمس الأربعاء، وهو ما اعتبرته الرئاسة التركية بداية لمرحلة جديدة في مجال التصنيع العسكري المحلي للطائرات الحربية المتطورة، خاصة أنها تأتي بعدما تم استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلات الأمريكية "إف - 35"، في وقت سابق.وكانت تركيا جزءا من مشروع المقاتلة الحربية المشتركة "إف - 35" التي تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول أخرى، قبل أن يتم استبعادها من البرنامج بسبب حصولها على صفقة صواريخ "إس - 400" الروسية رغم رفض واشنطن للصفقة ومطالبتها أنقرة بالتخلي عنها دون جدوى.

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