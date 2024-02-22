https://sputnikarabic.ae/20240222/روسيا-إسرائيل-تعمل-عمدا-على-إخراج-الفلسطينيين-من-غزة-1086323730.html
روسيا: إسرائيل تعمل عمدا على إخراج الفلسطينيين من غزة
روسيا: إسرائيل تعمل عمدا على إخراج الفلسطينيين من غزة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، بأن سياسة إسرائيل المتمثلة في إخراج الفلسطينيين من غزة ستؤدي إلى اختراق الحدود مع مصر وستكون... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T19:03+0000
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وقال نيبينزيا بحسب قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الخارجية الروسية: "في الواقع، نحن نتحدث عن سياسة القدس الغربية الهادفة "لإخراج" الفلسطينيين من غزة، والتي ستؤدي عواقبها حتماً إلى قيام سكان غزة باختراق الحدود مع مصر، وسوف "تنتشر" كارثة إنسانية على أراضيها".وقال نيبينزيا: "أكثر من 29 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، وقعوا ضحايا للقصف العشوائي والإجراءات العنيفة التي قام بها الجيش الإسرائيلي". وفي الوقت نفسه، وفقا لنيبينزيا، فإن جهود أمريكا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم تكن ناجحة.وتابع: "من الواضح أن واشنطن ببساطة لا تملك أي أدوات تأثير حقيقي على الحكومة الإسرائيلية".الصين: الفلسطينيون يملكون الحق في اللجوء إلى الكفاح المسلحويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240222/تصويت-برأيك-هل-تغير-الموقف-الدولي-مع-تصريح-الصين-بحق-الفلسطينيين-بالكفاح-المسلح------1086314641.html
https://sputnikarabic.ae/20240222/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-3-عمليات-عسكرية-نوعية-جديدة-1086321592.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, طوفان الأقصى
روسيا: إسرائيل تعمل عمدا على إخراج الفلسطينيين من غزة
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، بأن سياسة إسرائيل المتمثلة في إخراج الفلسطينيين من غزة ستؤدي إلى اختراق الحدود مع مصر وستكون محفوفة بكارثة إنسانية في المنطقة.
وقال نيبينزيا بحسب قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الخارجية الروسية: "في الواقع، نحن نتحدث عن سياسة القدس الغربية الهادفة "لإخراج" الفلسطينيين من غزة، والتي ستؤدي عواقبها حتماً إلى قيام سكان غزة باختراق الحدود مع مصر، وسوف "تنتشر" كارثة إنسانية على أراضيها".
وأشار نيبينزيا إلى أن أعمال العنف غير المسبوقة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمرة منذ ما يقرب من 140 يومًا، وإحصائيات الخسائر والدمار تتحدث عن نفسها.
وقال نيبينزيا: "أكثر من 29 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، وقعوا ضحايا للقصف العشوائي والإجراءات العنيفة التي قام بها الجيش الإسرائيلي".
وفي الوقت نفسه، وفقا لنيبينزيا، فإن جهود أمريكا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم تكن ناجحة.
وقال: "الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن على الأرض، والتي يرددها زملاؤنا الأمريكيون، لم تؤد حتى الآن إلى شيء".
وتابع: "من الواضح أن واشنطن ببساطة لا تملك أي أدوات تأثير حقيقي على الحكومة الإسرائيلية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.