https://sputnikarabic.ae/20240222/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-إنهاء-مهام-التحالف-الدولي-لا-يعني-مقاطعة-أعضائه-1086326736.html

مستشار الأمن القومي العراقي: إنهاء مهام التحالف الدولي لا يعني مقاطعة أعضائه

مستشار الأمن القومي العراقي: إنهاء مهام التحالف الدولي لا يعني مقاطعة أعضائه

سبوتنيك عربي

أكد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي، أن بغداد تريد أن تنأى بنفسها عن الصراعات الإقليمية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. 22.02.2024, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال استقباله السيناتور كريستوفر كونز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.وقال الأعرجي: "القرار، الذي اتخذته بغداد بإنهاء مهام التحالف الدولي لا يعني حدوث قطيعة مع المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك علاقات ثنائية بين بغداد وواشنطن وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي صادق عليها البرلمان العراقي.وقبل أيام، أكد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي أكد فيها أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء، مؤكدا على ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد خروجه من العراق.ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع عراقية، قالت إنها ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن، واتهمت ما أسمتهم بـ"الجماعات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تستضيف قوات أمريكية في الأردن.وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في العراق يزعزع استقرار المنطقة، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق يمتلك قدرات أمنية متطورة.

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