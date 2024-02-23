https://sputnikarabic.ae/20240223/حركة-حماس-بايدن-وإدارته-يتحملون-مسؤولية-ما-يحدث-في-غزة-1086352164.html

حركة حماس: بايدن وإدارته يتحملون مسؤولية ما يحدث في غزة

حركة حماس: بايدن وإدارته يتحملون مسؤولية ما يحدث في غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته يتحملون مع الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يحدث في غزة. 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T17:55+0000

2024-02-23T17:55+0000

2024-02-23T17:55+0000

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وقال القيادي في حركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي: "كل المشاركين والداعمين لهذه الحرب العدوانية، التي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلًا في وحشيتها وساديتها وتدميرها للحياة الإنسانية، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيًا، يتحملون كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبونها يوميًا ضد أبناء شعبنا".وتابع حمدان، قائلا: "إننا ندعو برنامج الغذاء العالمي وكافة المؤسسات الأممية بما فيها الأونروا، إلى عدم الخضوع لإرادة وإجراءات الاحتلال التي يتعمّد فرضها، والإعلان عن العودة للعمل في شمال قطاع غزة فورا".ومضى، قائلا: "لقد تعاملت الحركة بروح إيجابية مع مقترحات ومبادرات الوسطاء، وانطلقت في مواقفها من أولوياتها الواضحة في وقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإنهاء معاناتهم الإنسانية".وأضاف حمدان، بالقول: "مواقف الاحتلال وردوده على الوسطاء سلبية وتضع عراقيل كثيرة أمام التوصل لاتفاق، ونتنياهو يماطل ويراوغ ويهدف إلى تعطيل التوصل لاتفاق، ولا يهمه الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة، بل هي ورقة يستخدمها لتحقيق أهدافه".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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