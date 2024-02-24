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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240224/القوات-الاوكرانية-تنسحب-من-لاستوشكينو-غرب-أفدييفكا--1086372950.html
القوات الأوكرانية تنسحب من لاستوتشكينو غرب أفدييفكا
القوات الأوكرانية تنسحب من لاستوتشكينو غرب أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أعلنت انسحابها من بلدة لاستوتشكينو الواقعة غرب أفدييفكا. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T15:13+0000
2024-02-24T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الصحيفة: "الجيش الأوكراني أبلغ عن انسحابه عن لاستوتشكينوأفدييفكا".وفقًا للصحيفة نقلا عن الجنود فإن أجنحة القوات المسلحة الأوكرانية وطرق الإمداد تقع تحت التهديد، لذلك تم اتخاذ قرار الانسحاب.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية". إعلام غربي يكشف تفاصيل مروعة عن هروب الجيش الأوكراني من أفدييفكاوأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع. وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".
https://sputnikarabic.ae/20240224/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-ما-أنجزته-القوات-الروسية-في-أفدييفكا-1086365547.html
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روسيا

القوات الأوكرانية تنسحب من لاستوتشكينو غرب أفدييفكا

15:13 GMT 24.02.2024 (تم التحديث: 15:33 GMT 24.02.2024)
© Sputnikسبوتنيك ترصد الأوضاع داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريررها
سبوتنيك ترصد الأوضاع داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريررها - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© Sputnik
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أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أعلنت انسحابها من بلدة لاستوتشكينو الواقعة غرب أفدييفكا.
وقالت الصحيفة: "الجيش الأوكراني أبلغ عن انسحابه عن لاستوتشكينوأفدييفكا".
وفقًا للصحيفة نقلا عن الجنود فإن أجنحة القوات المسلحة الأوكرانية وطرق الإمداد تقع تحت التهديد، لذلك تم اتخاذ قرار الانسحاب.

وأشارت صحيفة "سترانا" الأوكرانية على "تلغرام" إلى أنه "نلاحظ أنه وردت بالأمس تقارير عن تقدم الروس في اتجاهات أخرى إلى الغرب والشمال من أفدييفكا. أي أن هجوم الجيش الروسي هنا مستمر ولم يكن من الممكن إيقافه بعد".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
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12:23 GMT
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
إعلام غربي يكشف تفاصيل مروعة عن هروب الجيش الأوكراني من أفدييفكا

وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائر وأكد الوزير على استمرار العمليات الهجومية بعد تحرير المدينة باتجاه الغرب، حيث تم تحرير 72 كيلومتراً مربعاً.

وأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع. وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".
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