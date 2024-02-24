https://sputnikarabic.ae/20240224/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-تجمع-لجنود-إسرائيليين-في-تلة-الكوبرا-1086360987.html
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، "استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان". 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T09:54+0000
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وقال الحزب، في بيان له، إن ذلك يأتي "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً للمقاومة الباسلة والشريفة"، مشيرا إلى إصابة المقر إصابة مباشرة.وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240224/لن-نوقف-القتال-غانتس-يهدد-بتوسيع-العمليات-ضد-حزب-الله-في-لبنان-1086357808.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، "استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان".
وقال الحزب، في بيان له، إن ذلك يأتي "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً للمقاومة الباسلة والشريفة"، مشيرا إلى إصابة المقر إصابة مباشرة.
وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله
" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.