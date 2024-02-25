https://sputnikarabic.ae/20240225/زيلينسكي-يدلي-بتصريح-صادم-يتعلق-بالقوات-المسلحة-الأوكرانية-1086396889.html
زيلينسكي يدلي بتصريح "صادم" يتعلق بالقوات المسلحة الأوكرانية
زيلينسكي يدلي بتصريح "صادم" يتعلق بالقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بأن "أوكرانيا تخسر المزيد من الأراضي، والأمر يزداد صعوبة بالنسبة لجيش البلاد". 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T16:01+0000
2024-02-25T16:01+0000
2024-02-25T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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واشتكى الرئيس الأوكراني، خلال المؤتمر الصحفي "أوكرانيا 2024"، قائلا: "الضغط في الجبهة قوي للغاية، وبالنسبة لنا أن لا نخسر مترا واحدا، ولكن من الناحية الاستراتيجية الأهم هو عدم خسارة الجنود".وأضاف زيلينسكي أن "نتيجة القمة المقبلة حول "صيغة السلام" الأوكرانية، ستكون وثيقة ستعرض على روسيا، لكن ليس من المؤكد قبولها من قبل روسيا".وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 17 فبراير الجاري، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع، وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا، أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية يعلن الانتقال إلى "وضعية الدفاع"
https://sputnikarabic.ae/20240225/الناتو-يحذرمن-كارثة-تنتظر-القوات-المسلحة-الأوكرانية--1086392353.html
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روسيا, العالم
زيلينسكي يدلي بتصريح "صادم" يتعلق بالقوات المسلحة الأوكرانية
16:01 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 16:39 GMT 25.02.2024)
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بأن "أوكرانيا تخسر المزيد من الأراضي، والأمر يزداد صعوبة بالنسبة لجيش البلاد".
واشتكى الرئيس الأوكراني، خلال المؤتمر الصحفي "أوكرانيا 2024"، قائلا: "الضغط في الجبهة قوي للغاية، وبالنسبة لنا أن لا نخسر مترا واحدا، ولكن من الناحية الاستراتيجية الأهم هو عدم خسارة الجنود".
وأضاف زيلينسكي أن "نتيجة القمة المقبلة حول "صيغة السلام" الأوكرانية، ستكون وثيقة ستعرض على روسيا، لكن ليس من المؤكد قبولها من قبل روسيا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية
، يوم السبت 17 فبراير الجاري، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز"
بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية، تمكنت من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائر وأكد الوزير على استمرار العمليات الهجومية بعد تحرير المدينة باتجاه الغرب، حيث تم تحرير 72 كيلومترًا مربعًا.
وأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع، وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا، أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".