https://sputnikarabic.ae/20240225/وزير-الدفاع-في-حكومة-أنصار-الله-اليمنية-أمن-البحرين-الأحمر-والعربي-أعيدت-صياغته-1086397253.html

وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" اليمنية: أمن البحرين الأحمر والعربي أعيدت صياغته

وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" اليمنية: أمن البحرين الأحمر والعربي أعيدت صياغته

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع في الحكومة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اللواء محمد ناصر العاطفي، اليوم الأحد، رفض وصاية الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل على... 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T16:30+0000

2024-02-25T16:30+0000

2024-02-25T16:30+0000

أنصار الله

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ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، قول العاطفي، في كلمة له خلال فعالية عسكرية نظمتها المنطقة العسكرية الخامسة بقوات "أنصار الله" في مدينة الحديدة غربي اليمن: "أمن البحرين الأحمر والعربي أُعيدت صياغته بشكل سليم بعد إلغاء العربدة الصهيونية في هذه البحار، التي كانت دومًا مصدر تهديد دائم".وأضاف العاطفي: "على أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، إدراك أن أسلوب اختزال الجغرافيا وادعاء الوصاية على البحار أصبح أسلوبًا مرفوضًا وغير مرحب به".وتابع العاطفي: "يجب على واشنطن وعواصم الرأسمالية المتوحشة، وفي مقدمتها لندن وتل أبيب، أن تعتاد على الموقف الجديد في البحر الأحمر، وتنسى نفوذها الطاغي على جيوستراتيجية هذا البحر"، مضيفا: "عليها أن تعلم أن اليمن لم يعد يقبل بما كانت ترتبه وتنظمه في إطار الأمن البحري للبحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي".وأشار العاطفي إلى "عدم اعتراض اليمن وقواته المسلحة أي سفن غير تابعة لكيان العدو ولا تخدم أجندته، والممر الملاحي مؤمن"، مضيفا: "ملتزمون بكافة المواثيق والعهود الدولية التي لا تمس الكرامة والسيادة اليمنية أو تفرض وصاية أو هيمنة".وشدد وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" على استمرار هجمات الجماعة ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، بالقول: "طالما ظلت المذابح الصهيونية قائمة في غزة، فإننا مستمرون في تنفيذ مهامنا على الكيان الصهيوني".وتأتي تصريحات وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله"، بعد ساعات من تبني الجماعة استهداف سفينة نفطية أميركية "تورم ذور" في خليج عدن بصواريخ بحرية، ومهاجمة سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، صباح اليوم الأحد، استهداف ناقلة نفطية أمريكية وسفن حربية تابعة للجيش الأمريكي في خليج عدن والبحر الأحمر، متوعدةً بمواجهة التصعيد الأمريكي والبريطاني بمزيد من الهجمات في البحرين الأحمر والعربي."أنصار الله": استمرار الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن عدوان مدان ومرفوض وانتهاك للسيادةالجيش الأمريكي يقصف مستودعات أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة تابعة لـ"أنصار الله"... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240225/أنصار-الله-تعلن-مقتل-وإصابة-7-أشخاص-بقصف-أمريكي-بريطاني-على-تعز-في-اليمن-1086396378.html

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