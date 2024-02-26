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https://sputnikarabic.ae/20240226/الجيش-الإسرائيلي-القضاء-على-أكثر-من-30-مسلحا-في-حي-الزيتون-بمدينة-غزة-خلال-24-ساعة-1086412026.html
الجيش الإسرائيلي: القضاء على أكثر من 30 مسلحا في حي الزيتون بمدينة غزة خلال 24 ساعة
الجيش الإسرائيلي: القضاء على أكثر من 30 مسلحا في حي الزيتون بمدينة غزة خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه قضى على أكثر من 30 مسلحًا في حي الزيتون في مدينة غزة، خلال الـ24 الساعة الماضية، مشيرًا إلى استمرار تكثيف أنشطته في... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T08:15+0000
2024-02-26T08:15+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "وبدعم من سلاح الجو الإسرائيلي، قتلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي نحو 30 إرهابيًا كانوا ينشطون بالقرب من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة حي الزيتون شمالي قطاع غزة".وشدد الجيش الإسرائيلي على أن قواته تواصل تكثيف أنشطتها في منطقة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مشيرًا إلى القضاء على عدد من المسلحين وتدمير بنى تحتية في المنطقة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وبلغت حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، حتى الآن وبحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة في القطاع أمس الأحد، 29692 قتيلًا و69879 مصابًا.وفي وقت سابق، قدم الجيش الإسرائيلي خطة لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة، ووافق أيضا على خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.وقالت الصحيفة، "في وقت مبكر من صباح الاثنين، قدم الجيش الإسرائيلي إلى مجلس الحرب الإسرائيلي خطة لإجلاء المدنيين في غزة من رفح"، وأشار البيان إلى أن الخطة تهدف إلى إجلاء المدنيين من منطقة العمليات القتالية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
https://sputnikarabic.ae/20240225/وكالة-عشرات-الضحايا-والجرحى-من-النساء-والأطفال-في-قصف-إسرائيلي-على-غزة-1086402528.html
https://sputnikarabic.ae/20240223/وزير-الدفاع-الأمريكي-يطالب-نظيره-الإسرائيلي-بخطة-لحماية-المدنيين-قبل-عملية-رفح-1086330466.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الجيش الإسرائيلي: القضاء على أكثر من 30 مسلحا في حي الزيتون بمدينة غزة خلال 24 ساعة

08:15 GMT 26.02.2024
© AP Photo / Abed Khaledانفجارات ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
انفجارات ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Abed Khaled
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه قضى على أكثر من 30 مسلحًا في حي الزيتون في مدينة غزة، خلال الـ24 الساعة الماضية، مشيرًا إلى استمرار تكثيف أنشطته في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
القاهرة- سبوتنيك. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "وبدعم من سلاح الجو الإسرائيلي، قتلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي نحو 30 إرهابيًا كانوا ينشطون بالقرب من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة حي الزيتون شمالي قطاع غزة".
وشدد الجيش الإسرائيلي على أن قواته تواصل تكثيف أنشطتها في منطقة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مشيرًا إلى القضاء على عدد من المسلحين وتدمير بنى تحتية في المنطقة.
نيوتن غزة يضيء خيمة أهله النازحين في رفح من خلال طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
وكالة: عشرات الضحايا والجرحى من النساء والأطفال في قصف إسرائيلي على غزة
أمس, 22:03 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
وزير الدفاع الأمريكي يطالب نظيره الإسرائيلي بخطة لحماية المدنيين قبل عملية رفح
23 فبراير, 07:29 GMT
وبلغت حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، حتى الآن وبحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة في القطاع أمس الأحد، 29692 قتيلًا و69879 مصابًا.
وفي وقت سابق، قدم الجيش الإسرائيلي خطة لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة، ووافق أيضا على خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة، "في وقت مبكر من صباح الاثنين، قدم الجيش الإسرائيلي إلى مجلس الحرب الإسرائيلي خطة لإجلاء المدنيين في غزة من رفح"، وأشار البيان إلى أن الخطة تهدف إلى إجلاء المدنيين من منطقة العمليات القتالية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار معاناة سكان شمال غزة من الجوع06:59 GMTВоеннослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMT
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