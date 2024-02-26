https://sputnikarabic.ae/20240226/3-غارات-أمريكية-بريطانية-تستهدف-منطقة-رأس-عيسى-في-محافظة-الحديدة-اليمنية-1086426491.html
3 غارات أمريكية بريطانية تستهدف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة اليمنية
3 غارات أمريكية بريطانية تستهدف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة اليمنية
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الاثنين، عن "عدوان أمريكي بريطاني استهدف محافظة الحديدة". 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T15:13+0000
2024-02-26T15:13+0000
2024-02-26T15:13+0000
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وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية بأن "العدوان استهدف بـ 3 غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف".ونفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية، ليل السبت الماضي، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" في صنعاء وسط اليمن.وأفاد مصدر في "أنصار الله" لوكالة "سبوتنيك"، بأن المقاتلات الأمريكية والبريطانية شنت غارتين على قاعدة "الديلمي" الجوية شمال صنعاء، ومعسكر "النهدين" التابع لقوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقًا) في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء.ويأتي القصف الجوي بعد أيام من توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، بتصعيد هجمات قواته في البحرين الأحمر والعربي والتي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية. مؤكداً استهداف 48 سفينة منذ عملية "طوفان الأقصى"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240225/وزير-الدفاع-في-حكومة-أنصار-الله-اليمنية-أمن-البحرين-الأحمر-والعربي-أعيدت-صياغته-1086397253.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
3 غارات أمريكية بريطانية تستهدف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة اليمنية
أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الاثنين، عن "عدوان أمريكي بريطاني استهدف محافظة الحديدة".
وأفادت قناة
"المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية بأن "العدوان استهدف بـ 3 غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف".
ونفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية، ليل السبت الماضي، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله"
في صنعاء وسط اليمن.
وأفاد مصدر في "أنصار الله" لوكالة "سبوتنيك"، بأن المقاتلات الأمريكية والبريطانية شنت غارتين على قاعدة "الديلمي" الجوية شمال صنعاء، ومعسكر "النهدين" التابع لقوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقًا) في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء.
ويأتي القصف الجوي بعد أيام من توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، بتصعيد هجمات قواته في البحرين الأحمر والعربي والتي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية. مؤكداً استهداف 48 سفينة منذ عملية "طوفان الأقصى"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت جماعة "أنصار الله
"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.