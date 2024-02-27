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https://sputnikarabic.ae/20240227/البنتاغون-لا-خطط-لدى-الولايات-المتحدة-لإرسال-قوات-للقتال-في-أوكرانيا--1086465898.html
البنتاغون: لا خطط لدى الولايات المتحدة لإرسال قوات للقتال في أوكرانيا
البنتاغون: لا خطط لدى الولايات المتحدة لإرسال قوات للقتال في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات للقتال ضد روسيا في أوكرانيا. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T20:02+0000
2024-02-27T20:02+0000
البنتاغون الأمريكي
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وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي: "لكي يكون الأمر واضحًا، لا خطط لدينا لإرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا، والرئيس [الأمريكي جو بايدن] واضح بخصوص هذه النقطة، وهذا لا يزال موقفنا".صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأن واشنطن لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا.وقال ميلر للصحفيين تعليقا على تصريحات الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس راسموسن: "واشنطن لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا".وأشار ميلر إلى أن الرئيس جو بايدن أوضح أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا لن يحدث.
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البنتاغون الأمريكي, جو بايدن, العالم
البنتاغون الأمريكي, جو بايدن, العالم

البنتاغون: لا خطط لدى الولايات المتحدة لإرسال قوات للقتال في أوكرانيا

20:02 GMT 27.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات للقتال ضد روسيا في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي: "لكي يكون الأمر واضحًا، لا خطط لدينا لإرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا، والرئيس [الأمريكي جو بايدن] واضح بخصوص هذه النقطة، وهذا لا يزال موقفنا".

وأضاف رايدر أنه حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية، أعلن بايدن "أنه لن يرسل قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا".

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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأن واشنطن لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا.
وقال ميلر للصحفيين تعليقا على تصريحات الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس راسموسن: "واشنطن لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا".
وأشار ميلر إلى أن الرئيس جو بايدن أوضح أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا لن يحدث.
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