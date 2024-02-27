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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240227/معلومات-عن-مدفع-آرتشر-الذي-دمرته-طائرة-مسيرة-روسية-في-أوكرانيا-1086465275.html
معلومات عن مدفع "آرتشر" الذي دمرته طائرة مسيرة روسية في أوكرانيا
معلومات عن مدفع "آرتشر" الذي دمرته طائرة مسيرة روسية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
استطاعت الطائرات المسيرة الروسية أن تضع قواعد جديدة للحروب الحديثة بعدما حققت نجاحات مبهرة في ساحات القتال خلال فتكها بالقوات الأوكرانية وعتادها العسكري. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T19:39+0000
2024-02-27T19:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ورغم حشد الغرب لأسلحة متنوعة لدعم كييف، إلا أن أسلحة الغرب التي تم إرسالها إلى أوكرانيا تحول معظمها إلى خردة خاصة تلك التي أصبحت في مرمى نيران المسيّرات الروسية.وأصبح مدفع "آرتشر" السويدي، الذي تم إرساله إلى أوكرانيا، ضمن قائمة الأسلحة الغربية التي دمرتها المسيرات الروسية، وهو مدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملم تم تصنيعه من مواد تمتص موجات الرادارات بصورة تجعل عملية رصدها في غاية الصعوبة.لكن تلك التقنيات لم تفلح في حماية المدفع السويدي، الذي رصدته مسيرة استطلاع روسية من نوع "زالا" وانقضت عليه المسيرة الهجومية "لانتسيت" لتدميره.المواصفات الفنية للمدفع "آرتشر"وبحسب ما ذكره موقع "ميليتاري فاكتوري"، فإن المدفع يستخدم قذائف عيار 155 ملم للمدفع الرئيسي، كما أنه مزود بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم يتم التحكم فيه عن بعد.وأشارت صحيفة "روسكيه أوروجيه" إلى أن القوات الأوكرانية لا تمتلك سوى 8 مدافع فقط من المدفع "آرتشر"، الذي حصلت عليه من السويد.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240227/بعد-أبرامز-لانتسيت-تدمر-أول-مدفعية-سويدية-من-طراز-آرتشر-فيديو-1086441484.html
https://sputnikarabic.ae/20240127/لانسيت-الروسية-تحول-مدفعا-فرنسيا-تابعا-للقوات-الأوكرانية-إلى-كومة-خردة-فيديو-1085468769.html
https://sputnikarabic.ae/20240131/بعد-طلب-زيادة-إنتاجها-ما-حجم-قوة-روسيا-في-سلاح-المدفعية-ذاتية-الحركة-1085606891.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

معلومات عن مدفع "آرتشر" الذي دمرته طائرة مسيرة روسية في أوكرانيا

19:39 GMT 27.02.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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استطاعت الطائرات المسيرة الروسية أن تضع قواعد جديدة للحروب الحديثة بعدما حققت نجاحات مبهرة في ساحات القتال خلال فتكها بالقوات الأوكرانية وعتادها العسكري.
ورغم حشد الغرب لأسلحة متنوعة لدعم كييف، إلا أن أسلحة الغرب التي تم إرسالها إلى أوكرانيا تحول معظمها إلى خردة خاصة تلك التي أصبحت في مرمى نيران المسيّرات الروسية.
لانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
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07:26 GMT
وأصبح مدفع "آرتشر" السويدي، الذي تم إرساله إلى أوكرانيا، ضمن قائمة الأسلحة الغربية التي دمرتها المسيرات الروسية، وهو مدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملم تم تصنيعه من مواد تمتص موجات الرادارات بصورة تجعل عملية رصدها في غاية الصعوبة.
لكن تلك التقنيات لم تفلح في حماية المدفع السويدي، الذي رصدته مسيرة استطلاع روسية من نوع "زالا" وانقضت عليه المسيرة الهجومية "لانتسيت" لتدميره.

المواصفات الفنية للمدفع "آرتشر"

التصنيف: مدفع ذاتي الحركة على مركبة (6 * 6).
السرعة على الطرق: 65 كلم/ ساعة.
المدى: 500 كلم.
الطاقم: 4 أفراد.
الطول: 14.1 متر.
العرض: 3.1 متر.
الارتفاع: 3.4 متر.
الوزن: 33.1 طن.
وبحسب ما ذكره موقع "ميليتاري فاكتوري"، فإن المدفع يستخدم قذائف عيار 155 ملم للمدفع الرئيسي، كما أنه مزود بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم يتم التحكم فيه عن بعد.
المدفع الفرنسي ذاتي الحركة سيزار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
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وأشارت صحيفة "روسكيه أوروجيه" إلى أن القوات الأوكرانية لا تمتلك سوى 8 مدافع فقط من المدفع "آرتشر"، الذي حصلت عليه من السويد.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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بعد طلب زيادة إنتاجها.. ما حجم قوة سلاح المدفعية الذاتية الحركة لدى روسيا؟
31 يناير, 11:06 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
© Sputnikمسيرة "لانتسيت" الانتحارية
مسيرة لانتسيت الانتحارية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
مسيرة "لانتسيت" الانتحارية
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