https://sputnikarabic.ae/20240227/معلومات-عن-مدفع-آرتشر-الذي-دمرته-طائرة-مسيرة-روسية-في-أوكرانيا-1086465275.html

معلومات عن مدفع "آرتشر" الذي دمرته طائرة مسيرة روسية في أوكرانيا

معلومات عن مدفع "آرتشر" الذي دمرته طائرة مسيرة روسية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

استطاعت الطائرات المسيرة الروسية أن تضع قواعد جديدة للحروب الحديثة بعدما حققت نجاحات مبهرة في ساحات القتال خلال فتكها بالقوات الأوكرانية وعتادها العسكري. 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T19:39+0000

2024-02-27T19:39+0000

2024-02-27T19:39+0000

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ورغم حشد الغرب لأسلحة متنوعة لدعم كييف، إلا أن أسلحة الغرب التي تم إرسالها إلى أوكرانيا تحول معظمها إلى خردة خاصة تلك التي أصبحت في مرمى نيران المسيّرات الروسية.وأصبح مدفع "آرتشر" السويدي، الذي تم إرساله إلى أوكرانيا، ضمن قائمة الأسلحة الغربية التي دمرتها المسيرات الروسية، وهو مدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملم تم تصنيعه من مواد تمتص موجات الرادارات بصورة تجعل عملية رصدها في غاية الصعوبة.لكن تلك التقنيات لم تفلح في حماية المدفع السويدي، الذي رصدته مسيرة استطلاع روسية من نوع "زالا" وانقضت عليه المسيرة الهجومية "لانتسيت" لتدميره.المواصفات الفنية للمدفع "آرتشر"وبحسب ما ذكره موقع "ميليتاري فاكتوري"، فإن المدفع يستخدم قذائف عيار 155 ملم للمدفع الرئيسي، كما أنه مزود بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم يتم التحكم فيه عن بعد.وأشارت صحيفة "روسكيه أوروجيه" إلى أن القوات الأوكرانية لا تمتلك سوى 8 مدافع فقط من المدفع "آرتشر"، الذي حصلت عليه من السويد.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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