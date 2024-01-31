https://sputnikarabic.ae/20240131/بعد-طلب-زيادة-إنتاجها-ما-حجم-قوة-روسيا-في-سلاح-المدفعية-ذاتية-الحركة-1085606891.html
بعد طلب زيادة إنتاجها.. ما حجم قوة سلاح المدفعية الذاتية الحركة لدى روسيا؟
بعد طلب زيادة إنتاجها.. ما حجم قوة سلاح المدفعية الذاتية الحركة لدى روسيا؟
يصنف سلاح المدفعية الذاتية الحركة ضمن 5 أفرع رئيسية تتكون منها القوات البرية لأي جيش نظامي في العالم، وهو ذو أهمية كبيرة في الحروب الحديثة. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T11:06+0000
2024-01-31T11:06+0000
2024-01-31T11:06+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
الجيش الروسي
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ويطلق مصطلح المدافع الذاتية الحركة على أنظمة المدفعية المحمولة على مركبات يمكن حشدها في وقت قياسي في مواقع قتالية مقارنة بالمدفعية المقطورة، كما يمكنها إعادة التموضع بعد تنفيذ مهامها لتجنب قصف مواقعها بالنيران المضادة.وتمتلك روسيا أضخم ترسانة لسلاح المدفعية في العالم سواء المقطورة أو الذاتية الحركة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.ويصنف سلاح المدفعية الذاتية الحركة في الجيش الروسي، في المرتبة الأولى عالميا بـ6 آلاف و208 مدافع، إضافة إلى امتلاكه 8 آلاف و356 مدفعا مقطورا، تجعل روسيا في المرتبة الأولى أيضا في هذا السلاح على مستوى العالم.وخلال تفقده مصنعا لإنتاج أنظمة المدفعية الذاتية الحركة في مدينة يكاترينبورغ وسط روسيا، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه من الضروري زيادة إنتاج وإصلاح هذه الأنظمة، التي تمتلكها مختلف الألوية العسكرية، مؤكدا أن خطة زيادة الإنتاج هي توجيه رئاسي، وتنفيذه مرتبط بشكل وثيق بالعمل القتالي.وأشار إلى أن هناك طلبا كبيرا على الأنواع الجديدة من الأسلحة الذاتية الحركة، وأنه من الضروري تسريع الاختبارات وبدء الإنتاج التسلسلي في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن وزارة الدفاع ستوقّع عقدا طويل الأمد للحصول على أنظمة "كواليتسيا - إس في".
https://sputnikarabic.ae/20240131/شويغو-يؤكد-ضرورة-زيادة-إنتاج-وإصلاح-أنظمة-المدفعية-ذاتية-الحركة-1085594288.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/المدفعية-الروسية-تدمر-مدافع-ذاتية-الحركة-غفوزديكا-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون-1072875309.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, الجيش الروسي
بعد طلب زيادة إنتاجها.. ما حجم قوة سلاح المدفعية الذاتية الحركة لدى روسيا؟
يصنف سلاح المدفعية الذاتية الحركة ضمن 5 أفرع رئيسية تتكون منها القوات البرية لأي جيش نظامي في العالم، وهو ذو أهمية كبيرة في الحروب الحديثة.
ويطلق مصطلح المدافع الذاتية الحركة على أنظمة المدفعية المحمولة على مركبات يمكن حشدها في وقت قياسي في مواقع قتالية
مقارنة بالمدفعية المقطورة، كما يمكنها إعادة التموضع بعد تنفيذ مهامها لتجنب قصف مواقعها بالنيران المضادة.
وتمتلك روسيا أضخم ترسانة لسلاح المدفعية في العالم سواء المقطورة أو الذاتية الحركة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
ويصنف سلاح المدفعية الذاتية الحركة في الجيش الروسي، في المرتبة الأولى عالميا بـ6 آلاف و208 مدافع، إضافة إلى امتلاكه 8 آلاف و356 مدفعا مقطورا، تجعل روسيا في المرتبة الأولى أيضا في هذا السلاح على مستوى العالم.
وخلال تفقده مصنعا لإنتاج أنظمة المدفعية الذاتية الحركة في مدينة يكاترينبورغ وسط روسيا، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه من الضروري زيادة إنتاج
وإصلاح هذه الأنظمة، التي تمتلكها مختلف الألوية العسكرية، مؤكدا أن خطة زيادة الإنتاج هي توجيه رئاسي، وتنفيذه مرتبط بشكل وثيق بالعمل القتالي.
وأشار إلى أن هناك طلبا كبيرا على الأنواع الجديدة من الأسلحة الذاتية الحركة، وأنه من الضروري تسريع الاختبارات وبدء الإنتاج التسلسلي في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن وزارة الدفاع ستوقّع عقدا طويل الأمد للحصول على أنظمة
"كواليتسيا - إس في".