https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يدمر-تحصينات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1086506712.html
الجيش الروسي يدمر تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار
الجيش الروسي يدمر تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
صرح المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت عددًا كبيرًا من تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة تشاسوف يار في مقاطعة... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T07:39+0000
2024-02-29T07:39+0000
2024-02-29T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "أثناء إطلاق قذائف الهاون الثقيلة والصواريخ المختلفة والهجمات بقنابل "فاب"، التي قامت شنتها القوات الجوية الفضائية الروسية في بلدة تشاسوف يار، تم العثور على عدد كبير من المخابئ الخرسانية والتحصينات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. نائب روسي: إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيعتبر احتلالا لهاودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.طاقم مدفع "دي-30" الروسي يعطل عملية إجلاء وحدة عسكرية أوكرانية على اتجاه أفدييفكا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240228/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بتروفسكي-على-محور-أفدييفكا--1086477099.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار
07:39 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 07:43 GMT 29.02.2024)
صرح المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت عددًا كبيرًا من تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة تشاسوف يار في مقاطعة أرتيوموفسك الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك باستخدام قذائف الهاون الثقيلة وصواريخ مختلفة.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "أثناء إطلاق قذائف الهاون الثقيلة والصواريخ المختلفة والهجمات بقنابل "فاب"، التي قامت شنتها القوات الجوية الفضائية الروسية في بلدة تشاسوف يار، تم العثور على عدد كبير من المخابئ الخرسانية والتحصينات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.