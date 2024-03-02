https://sputnikarabic.ae/20240302/جنرال-إسرائيلي-سابق-يطالب-عائلات-المحتجزين-بالضغط-على-حكومة-نتنياهو-لإطلاق-سراح-ذويهم-لدى-حماس-1086606819.html

جنرال إسرائيلي سابق يطالب عائلات المحتجزين بالضغط على حكومة نتنياهو لإطلاق سراح ذويهم لدى حماس

جنرال إسرائيلي سابق يطالب عائلات المحتجزين بالضغط على حكومة نتنياهو لإطلاق سراح ذويهم لدى حماس

سبوتنيك عربي

طالب جنرال إسرائيلي سابق، مساء أمس الجمعة، عائلات المحتجزين لدى "حماس" بالضغط على المستويات السياسية في بلاده لإفراج عن الرهائن لدى الحركة الفلسطينية. 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T19:53+0000

2024-03-02T19:53+0000

2024-03-02T19:53+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، بأن الجنرال المتقاعد، نيسان ألون، قد صرح في محادثات مغلقة مع عائلات المحتجزين، بأن عليهم الاستمرار في الضغط على المستوى السياسي بهدف الإسراع بإطلاق سراح ذويهم لدى حماس.وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت ‏قناة إسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وتل أبيب.ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير مشارك في المفاوضات الجارية حول تبادل الأسرى والرهائن بين بلاده وحماس، أنه لا يوجد وفد إسرائيلي ولن يذهب أي وفد إلى القاهرة إذا لم نحصل على إجابات واضحة بشأن ملفين محددين.وأوضح المصدر الإسرائيلي - الذي لم تكشف القناة الإسرائيلية عن اسمه وكنيته – أن الملفين هما معرفة عدد ومن هم على قيد الحياة منهم، بهدف استمرار المفاوضات، وكم عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في كل مرة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أبلغت إسرائيل، مصر وقطر، بأنها "لن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن حتى تقدم حركة حماس قائمة بأسماء المحتجزين لديها، والذين ما زالوا على قيد الحياة".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إنه "يجب على حماس تقديم رد فيما يتعلق بعدد السجناء الفلسطينيين الذين عرض الوسطاء إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل رفضت عرضا من المخابرات المصرية بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات في القاهرة، الأسبوع الجاري".وأوضح المسؤول أنه "سيكون من المستحيل المضي قدما في المفاوضات، حتى تلقي ردود من حماس"، لافتا إلى أنه "لا تزال 134 رهينة إسرائيلية محتجزة لدى حماس في غزة".وأشارت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إلى أنه "يوجد نحو 134 محتجزا إسرائيليا لدى حركة حماس في غزة، 32 منهم على الأقل ليسوا على قيد الحياة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240302/بشكل-مبدئي-إسرائيل-توافق-على-هدنة-لـ6-أسابيع-في-غزة-مقابل-إفراج-حماس-عن-رهائن-1086606429.html

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طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة