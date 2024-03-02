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https://sputnikarabic.ae/20240302/مركز-المصالحة-مقتل-25-إرهابيا-بقصف-طائرات-روسية-على-معسكر-لمسلحين-في-حلب-السورية-1086606613.html
مركز المصالحة: مقتل 25 إرهابيا بقصف طائرات روسية على معسكر لمسلحين في حلب السورية
مركز المصالحة: مقتل 25 إرهابيا بقصف طائرات روسية على معسكر لمسلحين في حلب السورية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت، اليوم السبت، مقتل 25 إرهابيًا على الأقل، إثر قصف القوات الجوية الروسية معسكر... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T19:51+0000
2024-03-02T19:51+0000
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وأوضح كوليت أن معسكر الإرهابيين الذي تم استهدافه، يقع في محافظة حلب شمال غربي سوريا.وأضاف كوليت: "دمرت ضربة وجهتها القوات الجوفضائية الروسية في منطقة بلدة قباسين بمحافظة حلب، معسكر تدريب لمسلحين ضالعين في قصف قوات نظامية سورية، حيث قُتل 25 إرهابيًا على الأقل".وأفاد مراسل "سبوتنيك" بشن مقاتلات حربية سورية روسية، ظهر اليوم السبت، سلسلة من الغارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية المسلحة شمال غربي سوريا.وقال المراسل: "إن الغارات استهدفت 4 مواقع لتنظيمي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، و"الحزب الإسلامي التركستاني"، على محاور غرب محافظة إدلب وريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي".وأوضح المراسل بحسب المعلومات المتوافرة، أن الأهداف التي تم تدميرها عبارة عن ورش لتعديل الطائرات المسيرة وصناعة القذائف الصاروخية، كما تؤكد مقتل 9 مسلحين على الأقل، معظمهم من جنسيات شرق آسيوية.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه تم تحييد 3 مسلحين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش السوري لأحد آليات مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور ريف اللاذقية الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20240302/نظام-روسي-يرصد-قذائف-المدفعية-ويحدد-مواقع-إطلاقها-في-ثانية-واحدة-1086604151.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, حلب
أخبار سوريا اليوم, روسيا, حلب

مركز المصالحة: مقتل 25 إرهابيا بقصف طائرات روسية على معسكر لمسلحين في حلب السورية

19:51 GMT 02.03.2024
© Sputnik . Suhaib Omaraya الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب
 الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Sputnik . Suhaib Omaraya
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت، اليوم السبت، مقتل 25 إرهابيًا على الأقل، إثر قصف القوات الجوية الروسية معسكر تدريب لمسلحين لإرهابيين.
وأوضح كوليت أن معسكر الإرهابيين الذي تم استهدافه، يقع في محافظة حلب شمال غربي سوريا.
وأضاف كوليت: "دمرت ضربة وجهتها القوات الجوفضائية الروسية في منطقة بلدة قباسين بمحافظة حلب، معسكر تدريب لمسلحين ضالعين في قصف قوات نظامية سورية، حيث قُتل 25 إرهابيًا على الأقل".
سلاح المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
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18:39 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بشن مقاتلات حربية سورية روسية، ظهر اليوم السبت، سلسلة من الغارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية المسلحة شمال غربي سوريا.
وقال المراسل: "إن الغارات استهدفت 4 مواقع لتنظيمي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، و"الحزب الإسلامي التركستاني"، على محاور غرب محافظة إدلب وريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي".
وأوضح المراسل بحسب المعلومات المتوافرة، أن الأهداف التي تم تدميرها عبارة عن ورش لتعديل الطائرات المسيرة وصناعة القذائف الصاروخية، كما تؤكد مقتل 9 مسلحين على الأقل، معظمهم من جنسيات شرق آسيوية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه تم تحييد 3 مسلحين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش السوري لأحد آليات مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور ريف اللاذقية الشمالي.
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