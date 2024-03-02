https://sputnikarabic.ae/20240302/نظام-روسي-يرصد-قذائف-المدفعية-ويحدد-مواقع-إطلاقها-في-ثانية-واحدة-1086604151.html

نظام روسي يرصد قذائف المدفعية ويحدد مواقع إطلاقها في ثانية واحدة

نظام روسي يرصد قذائف المدفعية ويحدد مواقع إطلاقها في ثانية واحدة

سبوتنيك عربي

يمتلك الجيش الروسي أضخم قوة مدفعية مقطورة وذاتية الحركة في العالم تضم نحو 15 ألف مدفع، وفي ذات الوقت تطور روسيا أنظمة خاصة لرصد مدفعية العدو. 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T18:39+0000

2024-03-02T18:39+0000

2024-03-02T18:39+0000

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ولهذا السبب، أصبح لدى الجيش الروسي قدرات متكاملة في مجال الحروب البرية تسمح له باستهداف قوات العدو من مسافات مناسبة بقوة نيرانية هائلة، في ذات الوقت الذي يمتلك فيه القدرة على تحديد مواقع إطلاق قذائف المدفعية التي يمكن أن تستهدف قواته تمهيدا لتدميرها بالأسلحة الهجومية المناسبة.وتعد محطة الرصد الروسية الآلية "يو إيه إيه بي إس" إحدى الأنظمة الروسية المخصصة للكشف عن مواقع مدفعية العدو باستخدام أحدث التقنيات الخاصة بهذه المجال، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذه المحطة تقوم بتتبع المقذوفات بأنظمة إلكترونية خاصة وبناء على ذلك تؤدي المهام التالية:ولفت الموقع إلى أن البيانات التي يتم تحليلها تظهر على كمبيوتر خاص للمحطة ويمكن أن يتم إرسالها مباشرة إلى أنظمة المدفعية الذاتية لتنفيذ مهام إطلاق نار مضادة.ويمكن للمحطة أن تتبع قذيفة واحدة أو عدة قذائف في ذات الوقت، كما يمكن استخدامها لدعم أنواع مختلفة من وحدات المدفعية سواء كانت مقطورة أو ذاتية الدفع، إضافة إلى أنه يمكن تثبيتها على أرجل ثلاثية.وتتميز هذه المحطة بإمكانية إخفائها بسبب قلة انبعاثاتها الحرارية وسهولة الاستخدام والصيانة.المواصفات الفنيةيذكر أن المدفعية تمثل أحد أهم مصادر النيران المباشرة وغير المباشرة في الحروب البرية، حيث يمكنها قصف أهداف تقع على امتداد الرؤية الأفقية لأجهزة الرصد الخاصة بالمدفع، إضافة إلى قدرتها على قصف الأهداف التي تتمركز خلف تضاريس جبلية أو خلف تحصينات عسكرية تحول دون رصدها بصورة مباشرة.

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار