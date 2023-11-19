https://sputnikarabic.ae/20231119/مدفعية-وصواريخ-خارقة-يستخدمها-الجيش-الروسي-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1083296784.html
مدفعية وصواريخ خارقة يستخدمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
مدفعية وصواريخ خارقة يستخدمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
تحتفل روسيا بيوم قوات الصواريخ والمدفعية في الـ19 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام إحياء لدور هذا السلاح في حماية روسيا خلال الحرب العالمية الثانية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T17:09+0000
2023-11-19T17:09+0000
2023-11-19T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062014308_0:89:3325:1959_1920x0_80_0_0_1534227f3a0ac680010354facfde5d27.jpg
وتتزامن هذه الذكرى مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي يؤدي فيها سلاح المدفعية والصواريخ دورا مهما بالتعاون مع مختلف أفرع قوات الجيش الروسي.وبهذه المناسبة تحدث الخبير العسكري الروسي، أليكسي بودبريوزكين، عن سلاح المدفعية والصواريخ، حسبما ذكرت "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، التي أشارت إلى تأكيده أن هذا السلاح من أهم أسلحة الجيش الروسي، وهو ما أكده إيرل راسموسن، المقدم المتقاعد بالجيش الأمريكي والمستشار الدولي، الذي وصف لـ"سبوتنيك" دور المدفعية والصواريخ الروسية بأنه "استثنائي".وفيما يلي أبرز أنواع المدفعية والصواريخ التي يتم استخدامها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكر التقرير، الذي يستند إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.أبرز الأسلحة المستخدمة:المدفعيةراجمات الصواريخالصواريخ الباليستية القصيرة المدىوقال الخبير العسكري الروسي أليكسي بودبريوزكين إن الأسلحة التي تم ذكر أبرزها ضمن أسلحة المدفعية والصواريخ الروسية، تمتلك دقة وقوة خارقة وخاصة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية التي لا يمكن اعتراضها.ويحيي الاحتفال بيوم قوات الصواريخ والمدفعية ذكرى الانتصارات التي حققتها قوات المدفعية على الغزاة النازيين في معركة ستالينغراد، التي بدأت المرحلة الأولى منها مع هجوم سوفياتي مضاد في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1942، خلال الحرب العالمية الثانية.وتحتفل روسيا بيوم قوات الصواريخ والمدفعية، وفقا لمرسوم الرئيس الروسي رقم 549 الصادر في 31 مايو/ أيار 2006.
https://sputnikarabic.ae/20231118/صاروخ-يضرب-مجموعة-مشاة-أوكرانية-أثناء-محاولتها-التقدم-باتجاه-مقر-روسي-فيديو--1083256680.html
https://sputnikarabic.ae/20231107/المدفعية-الروسية-تدك-مواقع-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسنو-ليمان-1082884961.html
https://sputnikarabic.ae/20231118/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-وقود-عسكري-للجيش-الأوكراني-قرب-أوديسا--1083260196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062014308_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_1e777cb76497790b8a42fb39ac4ea4c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
مدفعية وصواريخ خارقة يستخدمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
تحتفل روسيا بيوم قوات الصواريخ والمدفعية في الـ19 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام إحياء لدور هذا السلاح في حماية روسيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وتتزامن هذه الذكرى مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي يؤدي فيها سلاح المدفعية والصواريخ دورا مهما بالتعاون مع مختلف أفرع قوات الجيش الروسي
.
وبهذه المناسبة تحدث الخبير العسكري الروسي، أليكسي بودبريوزكين، عن سلاح المدفعية والصواريخ، حسبما ذكرت "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية
، التي أشارت إلى تأكيده أن هذا السلاح من أهم أسلحة الجيش الروسي، وهو ما أكده إيرل راسموسن، المقدم المتقاعد بالجيش الأمريكي والمستشار الدولي، الذي وصف لـ"سبوتنيك" دور المدفعية والصواريخ الروسية بأنه "استثنائي".
وفيما يلي أبرز أنواع المدفعية والصواريخ التي يتم استخدامها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكر التقرير، الذي يستند إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.
مدافع الهاون ذاتية الدفع.
أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة بأعيرة مختلفة.
أنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية
التي تطلق صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة.
هاوتزر "مستا - بي" عيار 152 ملم.
هاوتزر "دي - 30" عيار 122 ملم.
"رابيرا": مضاد للدبابات عيار 100 ملم
"مستا - إس" عيار 152 ملم.
أنظمة "نونا - 2 إس 9" عيار 120 ملم.
"بايون" ذاتية الحركة عيار 203 ملم.
"تورنادو - جي" نسخة مطورة من "غراد".
"تورنادو - إس" بمدى يصل لـ120 كيلومترا.
"بي إم - 27" الإعصار بعيار طلقات 220 ملم.
الصواريخ الباليستية القصيرة المدى
"إسكندر - إم" يدمر مراكز القيادة وتحصينات العدو من مسافة 500 كلم.
"كينجال" الباليستي، يطلق من الجو بسرعة أضعاف سرعة الصوت.
وقال الخبير العسكري الروسي أليكسي بودبريوزكين إن الأسلحة التي تم ذكر أبرزها ضمن أسلحة المدفعية والصواريخ الروسية، تمتلك دقة وقوة خارقة وخاصة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية التي لا يمكن اعتراضها.
ويحيي الاحتفال بيوم قوات الصواريخ والمدفعية
ذكرى الانتصارات التي حققتها قوات المدفعية على الغزاة النازيين في معركة ستالينغراد، التي بدأت المرحلة الأولى منها مع هجوم سوفياتي مضاد في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1942، خلال الحرب العالمية الثانية.
وتحتفل روسيا بيوم قوات الصواريخ والمدفعية، وفقا لمرسوم الرئيس الروسي رقم 549 الصادر في 31 مايو/ أيار 2006.