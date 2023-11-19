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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231119/مدفعية-وصواريخ-خارقة-يستخدمها-الجيش-الروسي-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1083296784.html
مدفعية وصواريخ خارقة يستخدمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
مدفعية وصواريخ خارقة يستخدمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
تحتفل روسيا بيوم قوات الصواريخ والمدفعية في الـ19 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام إحياء لدور هذا السلاح في حماية روسيا خلال الحرب العالمية الثانية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T17:09+0000
2023-11-19T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتتزامن هذه الذكرى مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي يؤدي فيها سلاح المدفعية والصواريخ دورا مهما بالتعاون مع مختلف أفرع قوات الجيش الروسي.وبهذه المناسبة تحدث الخبير العسكري الروسي، أليكسي بودبريوزكين، عن سلاح المدفعية والصواريخ، حسبما ذكرت "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، التي أشارت إلى تأكيده أن هذا السلاح من أهم أسلحة الجيش الروسي، وهو ما أكده إيرل راسموسن، المقدم المتقاعد بالجيش الأمريكي والمستشار الدولي، الذي وصف لـ"سبوتنيك" دور المدفعية والصواريخ الروسية بأنه "استثنائي".وفيما يلي أبرز أنواع المدفعية والصواريخ التي يتم استخدامها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكر التقرير، الذي يستند إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.أبرز الأسلحة المستخدمة:المدفعيةراجمات الصواريخالصواريخ الباليستية القصيرة المدىوقال الخبير العسكري الروسي أليكسي بودبريوزكين إن الأسلحة التي تم ذكر أبرزها ضمن أسلحة المدفعية والصواريخ الروسية، تمتلك دقة وقوة خارقة وخاصة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية التي لا يمكن اعتراضها.ويحيي الاحتفال بيوم قوات الصواريخ والمدفعية ذكرى الانتصارات التي حققتها قوات المدفعية على الغزاة النازيين في معركة ستالينغراد، التي بدأت المرحلة الأولى منها مع هجوم سوفياتي مضاد في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1942، خلال الحرب العالمية الثانية.وتحتفل روسيا بيوم قوات الصواريخ والمدفعية، وفقا لمرسوم الرئيس الروسي رقم 549 الصادر في 31 مايو/ أيار 2006.
https://sputnikarabic.ae/20231118/صاروخ-يضرب-مجموعة-مشاة-أوكرانية-أثناء-محاولتها-التقدم-باتجاه-مقر-روسي-فيديو--1083256680.html
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https://sputnikarabic.ae/20231118/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-وقود-عسكري-للجيش-الأوكراني-قرب-أوديسا--1083260196.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

مدفعية وصواريخ خارقة يستخدمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

17:09 GMT 19.11.2023
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا-إس" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
مدافع هاوتزر مستا-إس خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
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تحتفل روسيا بيوم قوات الصواريخ والمدفعية في الـ19 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام إحياء لدور هذا السلاح في حماية روسيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وتتزامن هذه الذكرى مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي يؤدي فيها سلاح المدفعية والصواريخ دورا مهما بالتعاون مع مختلف أفرع قوات الجيش الروسي.
صاروخ روسي موجه يضرب مجموعة مشاة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ يضرب مجموعة مشاة أوكرانية أثناء محاولتها التقدم باتجاه مقر روسي... فيديو
أمس, 09:03 GMT
وبهذه المناسبة تحدث الخبير العسكري الروسي، أليكسي بودبريوزكين، عن سلاح المدفعية والصواريخ، حسبما ذكرت "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، التي أشارت إلى تأكيده أن هذا السلاح من أهم أسلحة الجيش الروسي، وهو ما أكده إيرل راسموسن، المقدم المتقاعد بالجيش الأمريكي والمستشار الدولي، الذي وصف لـ"سبوتنيك" دور المدفعية والصواريخ الروسية بأنه "استثنائي".
وفيما يلي أبرز أنواع المدفعية والصواريخ التي يتم استخدامها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكر التقرير، الذي يستند إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدك مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
7 نوفمبر, 02:38 GMT

أبرز الأسلحة المستخدمة:

مدافع الهاوتزر.
مدافع الهاون ذاتية الدفع.
مدافع الهاون المقطورة.
أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة بأعيرة مختلفة.
أنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية التي تطلق صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة.

المدفعية

هاوتزر "مستا - بي" عيار 152 ملم.
هاوتزر "دي - 30" عيار 122 ملم.
"رابيرا": مضاد للدبابات عيار 100 ملم
"مستا - إس" عيار 152 ملم.
أنظمة "نونا - 2 إس 9" عيار 120 ملم.
"بايون" ذاتية الحركة عيار 203 ملم.
"تولبان" ذاتي الحركة.

راجمات الصواريخ

"غراد" عيار 122 ملم.
"تورنادو - جي" نسخة مطورة من "غراد".
"تورنادو - إس" بمدى يصل لـ120 كيلومترا.
"بي إم - 27" الإعصار بعيار طلقات 220 ملم.

الصواريخ الباليستية القصيرة المدى

"إسكندر - إم" يدمر مراكز القيادة وتحصينات العدو من مسافة 500 كلم.
"كينجال" الباليستي، يطلق من الجو بسرعة أضعاف سرعة الصوت.
وقال الخبير العسكري الروسي أليكسي بودبريوزكين إن الأسلحة التي تم ذكر أبرزها ضمن أسلحة المدفعية والصواريخ الروسية، تمتلك دقة وقوة خارقة وخاصة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية التي لا يمكن اعتراضها.
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودع وقود عسكري للجيش الأوكراني قرب أوديسا
أمس, 11:02 GMT
ويحيي الاحتفال بيوم قوات الصواريخ والمدفعية ذكرى الانتصارات التي حققتها قوات المدفعية على الغزاة النازيين في معركة ستالينغراد، التي بدأت المرحلة الأولى منها مع هجوم سوفياتي مضاد في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1942، خلال الحرب العالمية الثانية.
وتحتفل روسيا بيوم قوات الصواريخ والمدفعية، وفقا لمرسوم الرئيس الروسي رقم 549 الصادر في 31 مايو/ أيار 2006.
© Sputnikإيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
إيه يو - 220 إم... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
إيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
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