https://sputnikarabic.ae/20240303/رغم-معارضة-نتنياهو-غانتس-يحاول-ترتيب-لقاء-يجمعه-بالرئيس-بايدن-1086615093.html

رغم معارضة نتنياهو.. غانتس يحاول ترتيب لقاء يجمعه بالرئيس بايدن

رغم معارضة نتنياهو.. غانتس يحاول ترتيب لقاء يجمعه بالرئيس بايدن

سبوتنيك عربي

يحاول بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ترتيب لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته إلى واشنطن. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T08:51+0000

2024-03-03T08:51+0000

2024-03-03T08:52+0000

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أنه رغم مخالفة زيارة غانتس للوائح الحكومية الإسرائيلية، ورفض رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لزيارته إلى واشنطن، فإنه يحاول عقد لقاء مع الرئيس بايدن، وعدد من المسؤولين الأمريكيين الآخرين.وأوضحت الصحيفة أن زيارة غانتس لواشنطن لا تعتبر رسمية ولن يتم تمويلها من الحكومة الإسرائيلية على أن يتم تمويلها من حزب "معسكر الدولة"، الذي يتزعمه غانتس، عضو مجلس الحرب على غزة، وذلك بعدما أصدر مكتب نتنياهو تعليمات لسفير إسرائيل في واشنطن، مايك هرتزوغ، بعدم مرافقة غانتس خلال زيارته للولايات المتحدة وعدم التعامل مع الزيارة على أنها "رسمية".ولفتت إلى أنه من بين الاحتمالات المطروحة أن جو بايدن سيدخل بشكل غير متوقع إلى أحد اجتماعات التي سيحضرها بيني غانتس، والمخطط لها في البيت الأبيض.وأمس السبت، ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن غانتس سيسافر إلى واشنطن لعقد لقاءات مهمة مع مسؤولين أمريكيين، على رأسهم، كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، وأعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكبار أعضاء لوبي "إيباك".وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن بيني غانتس سيسافر دون موافقة نتنياهو، فيما أوضح عضو مجلس الحرب، غانتس، أنه أبلغ رئيس الوزراء مسبقا بتفاصيل الرحلة بهدف التنسيق معه.ولفتت القناة إلى أنه من أهداف زيارة غانتس إلى واشنطن تعزيز التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة، مع العمل على شرعية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، فضلا عن تعزيز الترتيبات الأمنية في لبنان.وكانت إسرائيل قد أبلغت، مصر وقطر، بأنها "لن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن حتى تقدم حركة حماس قائمة بأسماء المحتجزين لديها، والذين ما زالوا على قيد الحياة".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إنه "يجب على حماس تقديم رد فيما يتعلق بعدد السجناء الفلسطينيين الذين عرض الوسطاء إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل رفضت عرضا من المخابرات المصرية بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات في القاهرة، الأسبوع الجاري".وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه "يوجد نحو 134 محتجزا إسرائيليا لدى حركة حماس في غزة، 32 منهم على الأقل ليسوا على قيد الحياة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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