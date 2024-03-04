https://sputnikarabic.ae/20240304/لبنان-قتلى-وجرحى-من-مسعفي-الهيئة-الصحية-الإسلامية-في-غارة-إسرائيلية-جنوب-البلاد--1086657656.html

لبنان.. قتلى وجرحى من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية في غارة إسرائيلية جنوب البلاد

لبنان.. قتلى وجرحى من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية في غارة إسرائيلية جنوب البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية في لبنان، مساء اليوم الإثنين، "مقتل 3 من مسعفيها في غارة على مركز الدفاع المدني في بلدة العديسة الجنوبية". 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T19:09+0000

2024-03-04T19:09+0000

2024-03-04T19:09+0000

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وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "الشهداء الثلاثة ارتقوا بغارة إسرائيلية مباشرة على مركز الدفاع المدني- الهيئة في العديسة"، مشيرة إلى أن العدو يقصّد من خلال هذه الغارو إيقاع أكبر قدرٍ من الخسائر، في اعتداء هو الثالث من نوعه على مراكز الدفاع المدني خلال هذه الحرب، رغم كل المواثيق الدولية التي ترعى حماية الفرق الطبية والإسعافية حتى خلال الحروب".من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن "إصرار العدو الإسرائيلي على تكرار اعتداءاته على المراكز الصحية لن يؤدي إلى التغاضي عن هذه الجرائم التي تتمادى قوات الاحتلال في ارتكابها منذ بدء عدوانها على الجنوب"، مشيرة إلى أن "العدد الإجمالي لشهداء الهيئة وكشافة الرسالة بلغ 7 إضافة إلى 10 جرحى وتدمير وتضرر 17 سيارة إسعاف جراء الغارات الصهيونية على بلدة العديسة جنوبي لبنان".وحذر نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، إسرائيل من أنه في حال أقدمت على ارتكاب أي حماقة بحق لبنان، فستكون هزيمتها بنسخة مطورة عن هزيمة تموز وستكون مدوية لإسرائيل وانتصارا مدويا للمقاومة. وجاءت تصريحات الشيخ نعيم قاسم خلال كلمة في مؤتمر "البنيان المرصوص" (وعد الحق 6)، الذي انعقد اليوم الإثنين في بيروت، حيث أعرب عن ثقته من أن كل التحديات التي واجهتها المقاومة في غزة والمنطقة هي المقدمة الطبيعية للنصر المؤزّر، مضيفًا أن "طوفان الأقصى حقّ مشروع للفلسطينيين ولا جدال في مشروعيته، وهو شعلة حياة تغذي المقاومة".وشدّد قاسم على أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد السيطرة على منطقتنا وإعادة صياغتها بطريقة تجعلها حرة في تطويع من يتمرد ويواجه القرار الاستكباري الأمريكي"، مشيراً إلى أنه "لولا الدعم الأمريكي لإسرائيل في العدوان على غزة لما استطاعت أن تستمر أياما في هذا العدوان".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع حزب الله من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.وأكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة.وقال نصر الله: إن "الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كماً ونوعاً تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".

https://sputnikarabic.ae/20240304/حزب-الله-يعلن-قصف-6-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-من-جنوبي-لبنان-1086653470.html

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