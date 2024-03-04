https://sputnikarabic.ae/20240304/مصر-والإمارات-تواصلان-الإسقاط-الجوي-لأطنان-من-المساعدات-الإنسانية-على-شمال-قطاع-غزة-1086652756.html

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الإثنين، "استمرارا الجسر الجوى لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق بقطاع غزة". 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T15:43+0000

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وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان له، إن "القوات الجوية المصرية نفذت أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة فى تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة".وأضاف البيان أن "ذلك يأتي مع تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وباقى المؤسسات الأممية، لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية ونقلها إلى داخل القطاع ،فى ظل استمرار الأزمة الراهنة وما يعانيه أبناء الشعب الفسطينى من نقص فى كافة مقومات الحياة".وأعلن الجيش المصري، الثلاثاء الماضي، أن "القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240301/العاهل-الأردني-يشارك-في-عملية-إسقاط-جوي-لإيصال-مساعدات-إنسانية-شمالي-غزة-1086546813.html

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