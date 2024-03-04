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https://sputnikarabic.ae/20240304/وزير-الخارجية-المصري-المساعدات-غير-قادرة-على-الدخول-إلى-غزة-بسبب-إجراءات-إسرائيل-1086655112.html
وزير الخارجية المصري: المساعدات غير قادرة على الدخول إلى غزة بسبب إجراءات إسرائيل
وزير الخارجية المصري: المساعدات غير قادرة على الدخول إلى غزة بسبب إجراءات إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، عن "أمله في أن تؤدي المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا أنها لم تصل بعد إلى ما يؤدي لذلك. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T17:17+0000
2024-03-04T17:17+0000
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وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، هانكى بروينز سلوت، إن "أي خطة لإدخال المساعدات لا بد أن تنفذ سريعا"، مؤكدا أن "المساعدات غير قادرة على الدخول بسبب إجراءات إسرائيل".وطالب وزير الخارجية المصري، بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات إلى غزة، معربا عن ثقة مصر الكاملة بأجهزة الأمم المتحدة.وأكد شكري مجددا رفض مصر لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشددا على ضرورة التعامل بشكل فوري مع المعاناة الإنسانية في غزة.من حهتها، قالت وزيرة خارجية هولند، هانكى بروينز سلوت، أن "منع التصعيد بالمنطقة أمر حيوي"، معربة عن أملها في إدخال مزيد من المساعدات لغزة.وأضاف بروينز سلوت، أن بلادها "تدعم المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات لغزة"، مشددة على ضرورة الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية.وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر. كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار هولندا, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار هولندا, العالم العربي

وزير الخارجية المصري: المساعدات غير قادرة على الدخول إلى غزة بسبب إجراءات إسرائيل

17:17 GMT 04.03.2024
© AFP 2023وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© AFP 2023
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أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، عن "أمله في أن تؤدي المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا أنها لم تصل بعد إلى ما يؤدي لذلك.
وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، هانكى بروينز سلوت، إن "أي خطة لإدخال المساعدات لا بد أن تنفذ سريعا"، مؤكدا أن "المساعدات غير قادرة على الدخول بسبب إجراءات إسرائيل".
وطالب وزير الخارجية المصري، بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات إلى غزة، معربا عن ثقة مصر الكاملة بأجهزة الأمم المتحدة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
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وأكد شكري مجددا رفض مصر لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشددا على ضرورة التعامل بشكل فوري مع المعاناة الإنسانية في غزة.
من حهتها، قالت وزيرة خارجية هولند، هانكى بروينز سلوت، أن "منع التصعيد بالمنطقة أمر حيوي"، معربة عن أملها في إدخال مزيد من المساعدات لغزة.
وأضاف بروينز سلوت، أن بلادها "تدعم المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات لغزة"، مشددة على ضرورة الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية.
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وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
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