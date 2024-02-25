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https://sputnikarabic.ae/20240225/180-شابا-وفتاة-سوريين-يشاركون-بمهرجان-الشباب-العالمي-في-سوتشي-1086393419.html
180 شابا وفتاة من سوريا يشاركون بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
180 شابا وفتاة من سوريا يشاركون بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
سبوتنيك عربي
صرح رئيس منظمة "اتحاد شبيبة الثورة" السورية، سومر ظاهر، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "180 شابا وشابة سوريين سيشاركون في مهرجان الشباب العالمي المنعقد بمنتجع... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T14:34+0000
2024-02-25T14:36+0000
مهرجان الشباب العالمي 2024
العالم العربي
روسيا
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وأوضح ظاهر، قائلا: "المشاركة السورية نوعية وهامة في هذا التوقيت وتشكل فرصة هامة للحوار بين الشباب السوري والشباب الروسي وشباب باقي دول العالم المشاركة".وأشار إلى أن "المشاركة السورية في مهرجان الشباب العالمي في سوتشي، هي نقطة ارتكاز هامة بالعمل الشبابي خاصة بعد الحرب السورية".وأضاف ظاهر أن "منظمة اتحاد شبيبة الثورة شاركت في منتدى في سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا، العام الماضي، كما شاركنا بمهرجان الشباب في أورنبرغ، في آب (أغسطس) العام الماضي، وبالتأكيد العلاقات حميمة بين البلدين ليس فقط على المستوى السياسي والعسكري، وإنما أيضا على المستوى الشبابي، وحاليا نحضر لزيارة الهيئة الوطنية الفيدرالية لشؤون الشباب إلى سوريا ولكنها تأجلت بسبب هذا المهرجان".وأكدّ ظاهر أن "المشاركين في المهرجان يسعون لتطوير أنفسهم في مجال الأعمال والتعليم المهني والعلوم والتعاون الدولي والثقافي والأعمال الطوعية والخيرية والرياضية وفي مجالات الحياة المختلفة".وقال ظاهر إن "هذا المهرجان يتيح فرصة للمشاركين من عمر 14 عاما إلى 35 عاما لتبادل الخبرات والمهارات ما سينعكس إيجابا في نقل هذه التجارب من العالم وتطبيقها على أرض الواقع".ونوّه ظاهر إلى أن "الوفد السوري المشارك هو ضيف شرف في المهرجان وهناك حفاوة استقبال، وأن الجانب الروسي تكفل بنقل جميع المشاركين السوريين على نفقته الخاصة، الأمر الذي يؤكد الاهتمام الكبير جدا على مستوى التوطيد الشبابي".وتبدأ فعاليات مهرجان الشباب العالمي الذي تنظمه روسيا الاتحادية، في مدينة سوتشي، في الأول من مارس المقبل ويستمر لمدة 7 أيام، ويتضمن فعاليات حول تطوير الذات في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة، وستتاح الفرصة لليافعين من سن 14 إلى 17 عامًا المشاركة فيه، حيث سيكون بينهم 500 مشارك من روسيا و500 مشارك أجنبي.شبان مشاركون في مهرجان الشباب العالمي من عدة دول منها عربية يزورون الأورالوزيرة الثقافة الروسية: دول الخليج العربي تنتظر برامجنا الثقافية باعتبارها "أغلى الضيوف"
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مهرجان الشباب العالمي 2024, العالم العربي, روسيا
مهرجان الشباب العالمي 2024, العالم العربي, روسيا

180 شابا وفتاة من سوريا يشاركون بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي

14:34 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 14:36 GMT 25.02.2024)
© Sputnik . Evgenia Novozhenina / الانتقال إلى بنك الصورمهرجان الشباب والطلبة العالمي
مهرجان الشباب والطلبة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Sputnik . Evgenia Novozhenina
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صرح رئيس منظمة "اتحاد شبيبة الثورة" السورية، سومر ظاهر، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "180 شابا وشابة سوريين سيشاركون في مهرجان الشباب العالمي المنعقد بمنتجع سوتشي، أوائل الشهر المقبل (مارس/ آذار)".
وأوضح ظاهر، قائلا: "المشاركة السورية نوعية وهامة في هذا التوقيت وتشكل فرصة هامة للحوار بين الشباب السوري والشباب الروسي وشباب باقي دول العالم المشاركة".
وأشار إلى أن "المشاركة السورية في مهرجان الشباب العالمي في سوتشي، هي نقطة ارتكاز هامة بالعمل الشبابي خاصة بعد الحرب السورية".
وأضاف ظاهر أن "منظمة اتحاد شبيبة الثورة شاركت في منتدى في سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا، العام الماضي، كما شاركنا بمهرجان الشباب في أورنبرغ، في آب (أغسطس) العام الماضي، وبالتأكيد العلاقات حميمة بين البلدين ليس فقط على المستوى السياسي والعسكري، وإنما أيضا على المستوى الشبابي، وحاليا نحضر لزيارة الهيئة الوطنية الفيدرالية لشؤون الشباب إلى سوريا ولكنها تأجلت بسبب هذا المهرجان".
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وأكدّ ظاهر أن "المشاركين في المهرجان يسعون لتطوير أنفسهم في مجال الأعمال والتعليم المهني والعلوم والتعاون الدولي والثقافي والأعمال الطوعية والخيرية والرياضية وفي مجالات الحياة المختلفة".
وقال ظاهر إن "هذا المهرجان يتيح فرصة للمشاركين من عمر 14 عاما إلى 35 عاما لتبادل الخبرات والمهارات ما سينعكس إيجابا في نقل هذه التجارب من العالم وتطبيقها على أرض الواقع".
ونوّه ظاهر إلى أن "الوفد السوري المشارك هو ضيف شرف في المهرجان وهناك حفاوة استقبال، وأن الجانب الروسي تكفل بنقل جميع المشاركين السوريين على نفقته الخاصة، الأمر الذي يؤكد الاهتمام الكبير جدا على مستوى التوطيد الشبابي".
وتبدأ فعاليات مهرجان الشباب العالمي الذي تنظمه روسيا الاتحادية، في مدينة سوتشي، في الأول من مارس المقبل ويستمر لمدة 7 أيام، ويتضمن فعاليات حول تطوير الذات في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة، وستتاح الفرصة لليافعين من سن 14 إلى 17 عامًا المشاركة فيه، حيث سيكون بينهم 500 مشارك من روسيا و500 مشارك أجنبي.
شبان مشاركون في مهرجان الشباب العالمي من عدة دول منها عربية يزورون الأورال
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