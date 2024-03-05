https://sputnikarabic.ae/20240305/-نائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-الهدنة-في-غزة-ستقابل-بهدنة-في-جنوب-لبنان--1086701082.html

نائب الأمين العام لـ"حزب الله": الهدنة في غزة ستقابل بهدنة في جنوب لبنان

نائب الأمين العام لـ"حزب الله": الهدنة في غزة ستقابل بهدنة في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إنه لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان، ولكننا مستعدون لها لو حصلت غدا، وبنسبة 90 %... 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T21:49+0000

2024-03-05T21:49+0000

2024-03-05T21:49+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار حزب الله

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101467/94/1014679447_0:2188:2336:3502_1920x0_80_0_0_a355ad35db3bad213406208fdc5613df.jpg

وأفادت صحيفة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الشيخ نعيم قاسم قد أوضح أن الهدنة في قطاع غزة ستقابل بهدنة في الجنوب اللبناني أيضا.وقال قاسم:وشدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني على أنه "لم نجرّ لبنان إلى الحرب، بل هناك عدو إسرائيلي خطر وفي أي ساعة يمكن أن يشنّ حربا على لبنان من دون ذرائع ولا مبررات، وفي حال لم نضع حدّا له بشكل مبكر فهو قد يشكل خطرا علينا، ومصلحتنا أن يبقى الإسرائيلي مردوعا".وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن حزبه اللبناني ضد جر لبنان إلى حرب، فالحزب في جبهة دفاعية ومحدودة، ويقوم بالتضحيات من أجل عدم جر لبنان إلى حرب وما قام به فعليا هو تضحية كبرى، كما أن حزب الله في موقع دفاعي وليس في موقع هجومي، على حد قوله.وأمس الاثنين، حذر نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، إسرائيل من أنه في حال أقدمت على ارتكاب أي حماقة بحق لبنان، فستكون هزيمتها بنسخة مطورة عن هزيمة تموز (يوليو 2006) وستكون مدوية لإسرائيل وانتصارا مدويا للمقاومة.وجاءت تصريحات الشيخ نعيم قاسم خلال كلمة في مؤتمر "البنيان المرصوص" (وعد الحق 6)، الذي انعقد، أمس الاثنين في بيروت، حيث أعرب عن ثقته من أن كل التحديات التي واجهتها المقاومة في غزة والمنطقة هي المقدمة الطبيعية للنصر المؤزّر، مضيفًا أن "طوفان الأقصى حقّ مشروع للفلسطينيين ولا جدال في مشروعيته، وهو شعلة حياة تغذي المقاومة".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240305/قناة-إسرائيلية-نصر-الله-يحذر-عناصره-من-استخدام-الهواتف-الذكية--1086696344.html

https://sputnikarabic.ae/20240305/بن-غفير-قرارات-حكومة-نتنياهو-بشأن-شهر-رمضان-تعطي-صورة-النصر-لـحماس-1086698189.html

https://sputnikarabic.ae/20240305/مكتب-نتنياهو-يجري-تحقيقا-بشأن-حصول-غانتس-على-تذكرة-سفر-إلى-واشنطن-رغم-معارضة-نتنياهو-1086700112.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل