https://sputnikarabic.ae/20240306/إثيوبيا-وقطر-تتفقان-على-تعزيز-شراكتهما-في-مجال-الدفاع-فما-قدراتهما-العسكرية-1086717817.html

إثيوبيا وقطر تتفقان على تعزيز شراكتهما في مجال الدفاع... فما قدراتهما العسكرية؟

إثيوبيا وقطر تتفقان على تعزيز شراكتهما في مجال الدفاع... فما قدراتهما العسكرية؟

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الدفاع القطري خالد العطية مباحثات ثنائية مع نظيره الإثيوبي أبراهام بيلاوي، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة بين البلدين. 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T12:52+0000

2024-03-06T12:52+0000

2024-03-06T12:52+0000

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وشملت نقاشات العطية وبيلاوي، أهمية تعزيز التعاون الدفاعي بما يسهم في بناء القدرات العسكرية للبلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن اللقاء جرى على هامش معرض ومؤتمر الدوحة الدولي الثامن للدفاع البحري "ديمدكس 2024" في قطر.وتصنف إثيوبيا وقطر في المرتبتين رقم 49 و63 عالميا على التوالي فيما يتعلق بترتيب القوة العسكرية لكل منهما بين أضخم 145 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.الجيش الإثيوبيتقدر ميزانية الدفاع الإثيوبية بـ888 مليون دولار ويصل تعداد جيشها إلى 162 ألف جندي جميعهم قوات عاملة.وتمتلك إثيوبيا 91 طائرة حربية بينها 23 مقاتلة و10 طائرات نقل عسكري و27 طائرة تدريب و31 مروحية بينها 6 مروحيات هجومية.وتضم القوات البرية الإثيوبية 680 دبابة ونحو 10 آلاف مركبة عسكرية و65 مدفعا ذاتي الحركة و648 مدفعا مقطورا و79 راجمة صواريخ.الجيش القطريتتجاوز ميزانية الدفاع القطرية 14 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 26 بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها في 2024.ويقدر عدد جنود الجيش القطري بنحو 87 ألف فرد بينهم قوات عاملة عددها 66 ألفا و550 فردا، و15 ألفا قوات احتياطية و5 آلاف و500 ألف فرد قوات شبه عسكرية.وتمتلك قطر قوة جوية كبيرة تضم 228 طائرة حربية بينها 92 مقاتلة و6 طائرات هجومية و12 طائرة نقل عسكري و51 طائرة تدريب و67 مروحية بينها 24 مروحية هجومية".وتتكون القوات البرية القطرية من 5 أفرع تشمل 99 دبابة وأكثر من 5 آلاف و500 مركبة عسكرية و46 مدفعا ذاتي الحركة و12 مدفعا مقطورا و16 راجمة صواريخ.وتضم القوات البحرية القطرية 123 وحدة بحرية بينها 4 كورفيتات و20 سفينة دورية.

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