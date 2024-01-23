https://sputnikarabic.ae/20240123/الـ5-خليجيا-قطر-تعلن-دعم-قواتها-الجوية-بطائرات-جديدة-1085345532.html
الـ5 خليجيا.. قطر تعلن دعم قواتها الجوية بطائرات جديدة
الـ5 خليجيا.. قطر تعلن دعم قواتها الجوية بطائرات جديدة
أعلنت قطر تدشين جناح مقاتلات استراتيجية بقاعدة العديد الجوية، بمشاركة أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T21:56+0000
2024-01-23T21:56+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم استعراض قدرات طائرات "أبابيل" (إف - 15 - كيو إيه) التابعة للقوات الجوية القطرية.وتمتلك قطر قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 44 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينما تحتل المرتبة الـ10 في الشرق الأوسط والمرتبة رقم 5 في منطقة الخليج بعد كل من السعودية والإمارات وإيران والعراق، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.وبحسب إحصائيات الموقع، فإن القوات الجوية القطرية تمتلك 228 طائرة حربية، تشمل 92 مقاتلة و6 طائرات هجومية و12 طائرة نقل عسكري و51 طائرة تدريب، إضافة إلى 67 مروحية بينها 24 مروحية هجومية.يذكر أن الجيش القطري يصنف في المرتبة رقم 63 بين أضخم جيوش العالم ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بنحو 14 مليار دولار، ويصنف بين أضخم 26 ميزانية دفاع في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230724/ما-هي-أضخم-5-قوات-جوية-عربية-في-2023-1079360288.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار
الـ5 خليجيا.. قطر تعلن دعم قواتها الجوية بطائرات جديدة
21:56 GMT 23.01.2024 (تم التحديث: 22:01 GMT 23.01.2024)
أعلنت قطر تدشين جناح مقاتلات استراتيجية بقاعدة العديد الجوية، بمشاركة أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء
القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم استعراض قدرات طائرات "أبابيل" (إف - 15 - كيو إيه) التابعة للقوات الجوية القطرية.
وتمتلك قطر قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 44 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينما تحتل المرتبة الـ10 في الشرق الأوسط
والمرتبة رقم 5 في منطقة الخليج بعد كل من السعودية والإمارات وإيران والعراق، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن القوات الجوية القطرية تمتلك 228 طائرة حربية، تشمل 92 مقاتلة و6 طائرات هجومية و12 طائرة نقل عسكري و51 طائرة تدريب، إضافة إلى 67 مروحية بينها 24 مروحية هجومية.
يذكر أن الجيش القطري يصنف في المرتبة رقم 63 بين أضخم جيوش
العالم ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بنحو 14 مليار دولار، ويصنف بين أضخم 26 ميزانية دفاع في العالم.