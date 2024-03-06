https://sputnikarabic.ae/20240306/مخترع-كرة-القدم-1086708597.html

مخترع كرة القدم

مخترع كرة القدم

سبوتنيك عربي

تعتبر رياضة كرة القدم من الألعاب الأكثر شعبية في العالم، والتي تحظى بقاعدة شعبية واسعة حول العالم. 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T09:06+0000

2024-03-06T09:06+0000

2024-03-06T09:16+0000

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سنتعرف في هذا المقال على تاريخ هذه اللعبة وتطورها وكيفية ظهورها.من اخترع كرة القدمتم تسجيل أولى الإشارات لانتشار هذه الرياضة في الصين وروما القديمة، حيث مارس سكان الصين هذه اللعبة بكرة مستديرة في مناطق مربعة، بينما استخدم الرومان كرة القدم إلى حد كبير ليس كوسيلة للترفيه، بل استخدموها كتمرين تدريبي للمحاربين.لتظهر في القرن 12 ميلادي، في إنجلترا لعبة كرة تشبه إلى حد كبير كرة القدم.وظهر لاحقا في فلورنسا، في القرن 16، وكانت تسمى "كالتشيو"، وغالبًا ما تسببت هذه الرياضة بحدوث إصابات للمشاركين، بل وتوفي بعضهم، ليتم حظرها لقرون عدة، وكان من الممكن أن ينتهي تاريخ كرة القدم عند هذا الحد، ولكن في القرن 17، بدأت ألعاب الكرة تظهر مرة أخرى في شوارع لندن.كيف جاءت كرة القدم؟في أوائل العشرينات من القرن الـ19 في عاصمة اسكتلندا إدنبرة، كان الرجال يلتقون يوم السبت من كل أسبوع في حديقة محلية، وبدلًا من مناقشة برنامج المطالب السياسية، كانوا ينقسمون بالتساوي ويبدأون في ركل الكرة، ووضع علامات على الأشجار، التي كان من المفترض أن تطير الكرة بينها.وكان الرجال يتفقون على القواعد في كل مرة قبل المباراة، والأهم من ذلك أنهم يدونون ويوثقون ذلك، في دفاتر ملاحظات تسمى "نادي كرة القدم"، وقد أصبحت هذه الدفاتر آثارا للبريطانيين.جرت محاولة لإنشاء قواعد موحدة لكرة القدم، في عام 1848، في كامبريدج، ولكن لم يتم ذلك.حدث آخر مهم في تاريخ كرة القدم كان في لندن، عام 1863، عندما تم تشكيل أول اتحاد لكرة القدم في إنجلترا، وتم وضع القواعد الأولى للعبة.وهكذا يعتقد أن، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 1863، هو التاريخ الرسمي لميلاد كرة القدم، و تعتبر إنجلترا مهدا لكرة القدم.بعد اجتماع لندن، بدأت عملية نشطة لتطوير كرة القدم، حيث تم إنشاء قواعد اللعبة تدريجيًا.تطور كرة القدم في إنجلترايعتقد بعض المؤرخين أن أقدم فريق كرة قدم تأسس في إدنبرة (1824)، لكن رسميًا، يعتبر أقدم نادٍ لكرة القدم هو نادي شيفيلد لكرة القدم، الذي تأسس في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1857.في 26 ديسمبر 1860، أقيمت أول مباراة لكرة القدم بين شيفيلد وهالام، وانتهت بفوز شيفيلد 2-0، ويعتبر ديربي شيفيلد بين هذين الناديين أقدم ديربي في كرة القدم العالمية.في عام 1962، كان هناك بالفعل 15 فريقا لكرة القدم في منطقة شيفيلد، لكن شيفيلد قرر عدم اللعب مع جيرانه، وتحدي أندية أخرى في إنجلترا، لتواجهه صعوبات لعدم وجود قوانين موحدة للعبة، فلكل مدينة قوانينها لهذه اللعبة، ففي لندن استخدموا قواعد اتحاد كرة القدم، وفي شيفيلد استخدموا قواعد شيفيلد، التي كانت مشابهة لقواعد كرة القدم الأسترالية الحديثة، على سبيل المثال، في المباراة الأولى خارج أرضه، لعب شيفيلد ضد نوتنغهام بموجب قواعد نوتنغهام، أي أن كل فريق كان ممثلًا في الملعب بـ18 لاعبا في ذات الوقت.في عام 1885، سمح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمشاركة اللاعبين المحترفين في كرة القدم.نادي شيفيلد الذي بقي فريق هواة بدأ يخسر بشدة أمام المحترفين، ليتقدم النادي باقتراح لاتحاد كرة القدم بإنشاء بطولة مخصصة لفرق الهواة، لتولد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة، وليحقق شيفيلد فوزه الوحيد في هذه البطولة، عام 1904.انتشار كرة القدمتظهر رحلات تاريخية أن السفر البحري والبري وتطور الاتصالات أدت لظهور شعبية كرة القدم في العالم، وفي نهاية القرن الـ19 وصلت اللعبة إلى النمسا، حيث كانت هناك مستعمرة بريطانية في العاصمة، والتي أثّرت بشكل كبير على الحياة الاجتماعية للنمساويين، وكانت هذه لحظة حاسمة في تطور كرة القدم في النمسا، لتصبح المجر من أوائل الدول التي بدأت "لعبة كرة القدم" بشكل عام، حيث تم نقل اللعبة إلى هناك بواسطة طالب عاد من الدراسة في بريطانيا. الدنمارك هي إحدى الدول التي كانت من أوائل الدول التي تعلمت هذه اللعبة.أولى بطولات كرة القدمتعتبر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أقدم مسابقة كرة قدم في العالم، وتعود لعام 1871، حتى أنها ظهرت قبل بطولة الدوري المحلي.وفي عام 1892، أقيمت أول مباراة دولية في التاريخ بين إنجلترا واسكتلندا، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، وبعد مرور 12 عامًا، في عام 1883، أقيمت أول بطولة دولية بمشاركة المنتخبات الوطنية من إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا.لفترة طويلة، كانت كرة القدم ظاهرة بريطانية حصرية، لكنها انتشرت تدريجيًا إلى دول أوروبية أخرى ثم إلى قارات أخرى، وفي أمريكا اللاتينية أول من مارسها هم عمال بريطانيون في الأرجنتين، وليس سكان القارة الأصليين.تدوين قواعد كرة القدمظهرت وثيقة تاريخية في مدينة شيفيلد، التي تسكنها طبقة عاملة، تسجل قيام مجموعة من المتحمسين بتنظيم أول نادٍ لكرة القدم في العالم، نادي شيفيلد لكرة القدم، في وقت كانت فيه لعبة "الركبي" لا تزال تحظى بشعبية كبيرة في المدينة.ولم يكن مستغربا أنه عندما نشر طالبا جامعة هارو السابقون، ناثانيال كريسويك، وويليام بيرست، مجموعة من قواعد كرة القدم، كانت تحتوي على العديد من الالتحامات البدنية كالتي في لعبة "الركبي".تعود المجموعة الثانية من القواعد إلى عام 1862، وقد ولدت هذه القواعد داخل أسوار جامعة كامبريدج الشهيرة، ولأول مرة تم تسجيل قائمة مكونة من 11 لاعبا بما فيهم حارس المرمى، وكانت مدة المباراة 75 دقيقة.في عام 1862، في أوبينغهام، نشر جون تشارلز ثرينج، قواعده الخاصة للعب كرة القدم.في عام 1853، انتقل إبنيزر مورلي، المحامي والقاضي والرياضي، من موطنه الأصلي إلى جنوب إنجلترا إلى مدينة بارنز، وفي عام 1858، أنشأ نادي بارنز لكرة القدم. وبعد 5 سنوات، قام مورلي بكتابة رسالة إلى الصحيفة الشهيرة "Bell's Life"، يقترح فيها عقد اجتماع لتحديد مجموعة موحدة من قواعد كرة القدم وإنشاء هيئة إدارية لتطبيق تلك القواعد، ليجتمع ممثلو الأندية مساء يوم الاثنين 26 أكتوبر 1863.قدم مورلي مسودة قواعد مكونة من 23 مادة للمناقشة، وكان من بين المناقشين، تشارلز ألكوك، الذي نظم بعد ثماني سنوات، أول مسابقة كرة قدم رسمية بقواعد موحدة وهي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، و في 8 ديسمبر، في فندق قديم، ولدت أول مجموعة من قواعد كرة القدم الأساسية المتفق عليها، والتي تألفت في النهاية من 13 مادة.وتم تحديد أبعاد الملعب (200 في 100 ياردة) والمرمى (8 ياردات) مكونا من عمودين، ومن المثير للاهتمام أنه بعد تسجيل كل هدف، كان على الفرق تغيير الأهداف.وتم نشر القواعد في مطبعة بشارع "سيمور" على شكل كتيب وتم بيعها للجميع مقابل شلن واحد وستة بنسات، وبعد 11 يومًا، جرت المباراة الأولى بموجب القواعد المعتمدة حديثًا في بارنز، بين فريقي بارنز وريتشموند، وانتهت بالتعادل السلبي.تشكيل الـ"فيفا"في 21 مايو/ أيار 1904، تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA International Football Union) .وتم إنشاؤه في باريس، من قبل ممثلين عن ثماني دول أوروبية، وهي فرنسا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وهولندا وسويسرا والسويد، بالإضافة إلى ألمانيا، التي لم تشارك جمعيتها الوطنية في الاجتماع، لكنها أعلنت استعدادها للانضمام عبر البرقية، وأصبحت جنوب أفريقيا أول عضو غير أوروبي في الرابطة.حاليًا، يوجد 211 اتحادًا لكرة القدم تحت مظلة الـ"فيفا"، ويقع المقر الرئيسي للمنظمة في مدينة زيورخ في سويسرا.كرة القدم الحديثةكرة القدم الحديثة هي رياضة ديناميكية ومثيرة تتطور وتتغير باستمرار.أحد الاتجاهات الرئيسية في كرة القدم الحديثة هو زيادة سرعة اللعبة، ويلعب الإعداد البدني للاعبي كرة القدم دورًا مهمًا في ذلك، والذي أصبح أحد الجوانب الرئيسية لكرة القدم الحديثة.الاتجاه الآخر هو الدور المتزايد للتكتيكات والاستراتيجية في اللعبة، حيث يولي المدربون والمحللون اهتمامًا كبيرًا بدراسة المنافسين وتطوير المخططات التكتيكية، وهذا يسمح للفرق باللعب بكفاءة أكبر وتحقيق نتائج أفضل.تتميز كرة القدم الحديثة أيضًا باستخدام التقنيات الجديدة والتطورات المبتكرة، على سبيل المثال، تقنيةالـ"VAR" (حكم مساعد عبر تقنية الفيديو) وهي تقنية تسمح للحكام بالتحقق من النقاط المثيرة للجدل في اللعبة باستخدام تسجيلات الفيديو، وهذا يساعد على تقليل الأخطاء وتحسين جودة التحكيم.اليوم، كرة القدم ليست مجرد لعبة، ولكنها أيضًا منصة تسويقية قوية، حيث أصبح الأندية واللاعبون علامات تجارية حقيقية تجتذب العديد من الرعاة والمشجعين.

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