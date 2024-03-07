https://sputnikarabic.ae/20240307/وزير-الخارجية-الهنغاري-تصرف-شولتس-بحكمة-عندما-أعلن-رفضه-تزويد-كييف-بصواريخ-توروس-1086742117.html
وزير الخارجية الهنغاري: تصرف شولتس بحكمة عندما أعلن رفضه تزويد كييف بصواريخ "توروس"
وزير الخارجية الهنغاري: تصرف شولتس بحكمة عندما أعلن رفضه تزويد كييف بصواريخ "توروس"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، تصرف بحكمة عندما أعلن أن برلين لن تزود كييف بصواريخ "توروس". 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T04:53+0000
2024-03-07T04:53+0000
2024-03-07T04:53+0000
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وقال سيارتو لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن ما يقوله المستشار أهم بكثير مما يزعمه بعض العسكريين. أعتقد أن شولتس، تصرف بمسؤولية كبيرة في هذا الصدد من خلال توضيح أن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بصواريخ من نوع توروس. أعتقد أن هذا سلوك معقول للغاية".وفي السابق، تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه ضد توريد صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.وسائل إعلام غربية تشكك بأن توريد صواريخ "توروس" يمكن أن يساعد أوكرانياوصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن محتوى المحادثة بين الضباط الألمان يؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع الدائر حول أوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يجب أن يتحمل مسؤولية الأعمال التدميرية التي خطط لها ونفذها إلى حد كبير.
https://sputnikarabic.ae/20240217/شولتز-انتصار-بوتين-في-أوكرانيا-سيكون-له-عواقب-باهظة-الثمن-1086157566.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, المجر
روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, المجر
وزير الخارجية الهنغاري: تصرف شولتس بحكمة عندما أعلن رفضه تزويد كييف بصواريخ "توروس"
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، تصرف بحكمة عندما أعلن أن برلين لن تزود كييف بصواريخ "توروس".
وقال سيارتو لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن ما يقوله المستشار أهم بكثير مما يزعمه بعض العسكريين. أعتقد أن شولتس، تصرف بمسؤولية كبيرة في هذا الصدد من خلال توضيح أن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بصواريخ من نوع توروس. أعتقد أن هذا سلوك معقول للغاية".
وأضاف: "آمل حقًا أن يكون لدى المستشار القوة اللازمة لمقاومة الضغوط الهائلة، التي يتم فرضها عليه بطريقة مذهلة للغاية".
وفي السابق، تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه ضد توريد صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا.
ومع ذلك، وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يكشف عن محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات محتملة على جسر القرم.
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني
إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.
وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن محتوى المحادثة بين الضباط الألمان يؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع الدائر حول أوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يجب أن يتحمل مسؤولية الأعمال التدميرية التي خطط لها ونفذها إلى حد كبير.