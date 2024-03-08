https://sputnikarabic.ae/20240308/أردوغان-حكومة-نتنياهو-مجرمة-والغرب-يحمي-قتلة-الأطفال-1086803655.html
أردوغان: حكومة نتنياهو "مجرمة" والغرب يحمي "قتلة الأطفال"
أردوغان: حكومة نتنياهو "مجرمة" والغرب يحمي "قتلة الأطفال"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب أن يكون هناك تحرك عالمي موحد لمواجهة سياسة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T17:02+0000
2024-03-08T17:02+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر شبابي في إسطنبول، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى وصف أردوغان للحكومة الإسرائيلية الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو بأنها "مجرمة".ولفت الرئيس التركي إلى أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية دخلت التاريخ بوصفها "حماة لقتلة النساء والأطفال"، بسبب دعمها لإسرائيل"، مشيرا إلى أن أنقرة تتواصل مع جميع الأطراف لتحقيق لتوحيد صف الفلسطينيين.وشبه أردوغان حكومة إسرائيل بما وصفه بـ"الظالمين الكبار"، مشيرا إلى أنها "تذبح الأطفال والنساء باسم الصهيونية" كما تقوم باضطهاد أبرياء ليس لديهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم.ولفت إلى أن تركيا تبذل قصارى جهدها لوضع حد لـ"مذبحة غزة" دون الرضوخ لأي تهديد، لأن ما تتعرض لها غزة من ظلم تجاوز مرحلة الإدانات والتصريحات.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيلا ونحو 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240308/ليبرمان-تواصل-إسقاط-المساعدات-الإنسانية-على-غزة-أفقدنا-كل-أوراق-المساومة-والضغط-على-حماس-1086798549.html
https://sputnikarabic.ae/20240304/أردوغان-على-العالم-الإسلامي-أن-يقف-صفا-واحدا-لمنع-هذه-الهمجية-الإسرائيلية-في-غزة-1086653898.html
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العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, بنيامين نتنياهو
أردوغان: حكومة نتنياهو "مجرمة" والغرب يحمي "قتلة الأطفال"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب أن يكون هناك تحرك عالمي موحد لمواجهة سياسة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مؤتمر شبابي في إسطنبول، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى وصف أردوغان للحكومة الإسرائيلية الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو بأنها "مجرمة".
وقال أردوغان: "الوقوف إلى جانب حكومة نتنياهو يمثل عارا كبيرا".
ولفت الرئيس التركي إلى أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية دخلت التاريخ بوصفها "حماة لقتلة النساء والأطفال"، بسبب دعمها لإسرائيل"، مشيرا إلى أن أنقرة تتواصل مع جميع الأطراف لتحقيق لتوحيد صف الفلسطينيين
.
وشبه أردوغان حكومة إسرائيل بما وصفه بـ"الظالمين الكبار"، مشيرا إلى أنها "تذبح الأطفال والنساء باسم الصهيونية" كما تقوم باضطهاد أبرياء ليس لديهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم.
ولفت إلى أن تركيا تبذل قصارى جهدها لوضع حد لـ"مذبحة غزة" دون الرضوخ لأي تهديد، لأن ما تتعرض لها غزة من ظلم تجاوز مرحلة الإدانات والتصريحات.
وقال أردوغان: "لا يجب أن نعير اهتماما لمؤيدي إسرائيل الذين يفترون على حماس ولا يخجلون من ذلك".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية
ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات
إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيلا ونحو 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.