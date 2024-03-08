https://sputnikarabic.ae/20240308/ارتفاع-عدد-القتلى-الفلسطينيين-جراء-سقوط-مساعدات-غذائية-من-الجو-على-رؤوسهم-إلى-5-فيديو-1086796672.html

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء سقوط مساعدات غذائية من الجو على رؤوسهم إلى 5.. فيديو

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء سقوط مساعدات غذائية من الجو على رؤوسهم إلى 5.. فيديو

سبوتنيك عربي

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين، اليوم الجمعة، نتيجة سقوط مساعدات غذائية من الجو على رؤوسهم في قطاع غزة، إلى 5 مواطنين. 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T13:14+0000

2024-03-08T13:14+0000

2024-03-08T13:14+0000

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن عدد القتلى بين صفوف المواطنين الفلسطينيين جراء سقوط مساعدات غذائية من الجو على رؤوسهم قد ارتفع إلى 5.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه نتيجة إنزال مساعدات غذائية، بشكل خاطئ، على منازل في شمال غربي مدينة غزة، قتل 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون نتيجة سقوط مساعدات غذائية على رؤوسهم.وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت، في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أنه نتيجة إسقاط مساعدات غذائية، بشكل خاطئ، على منازل شمال غربي مدينة غزة، قُتل فلسطينيين اثنين وأصيب آخرون نتيجة سقوط مساعدات غذائية على رؤوسهم.وفي سياق ذي صلة، صرحت، سيخريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بأن "إيصال المساعدات جوا أو بحرا ليس بديلا عن إيصال المساعدات برا لأنه السبيل الوحيد للوفاء بالحجم الهائل للاحتياجات لسكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون شخص".ونقل موقع الأمم المتحدة عن المسؤولة، قولها إن "الإسقاط الجوي للمساعدات يعد رمزا على دعم المدنيين في غزة، وشهادة على إنسانيتنا المشتركة، ولكنه قطرة في محيط، وأبعد عن أن يكون كافيا، إنه مهم ولكنه يبقى متواضعا للغاية".جاءت تصريحات كاخ، عقب مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي للاستماع منها إلى إحاطة عن جهودها، التي تقوم بها وفق ولايتها التي ينص عليها قرار المجلس رقم 2720.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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