https://sputnikarabic.ae/20240308/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يأمر-بإعداد-خطط-لعملية-برية-في-لبنان-1086785714.html

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر بإعداد خطط لعملية برية في لبنان

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر بإعداد خطط لعملية برية في لبنان

سبوتنيك عربي

أمر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بإعداد خطط لعملية برية ممكنة الحدوث في لبنان، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الجمعة. 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T05:52+0000

2024-03-08T05:52+0000

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ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية، أن "هاليفي كلّف الجنرال تشيكو تامير، مُعد خطط العملية البرية في قطاع غزة، بالتخطيط لعملية برية جديدة في لبنان، مع استخلاص الدروس من حرب غزة".يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، كان قد اتهم يوم الثلاثاء الماضي، "حزب الله" اللبناني بـ"جر المنطقة إلى تصعيد خطير".وقال غالانت، خلال لقائه آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الشرق الأوسط، إن "عدوان حزب الله يقربنا من نقطة الحسم فيما يتعلق بعملنا العسكري في لبنان"، بحسب موقع "واي نت" الإسرائيلي.وشدد غالانت على أن هذا قد "يجر المنطقة إلى تصعيد خطير"، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة الالتزام بالجهد السياسي.وحذر نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، يوم الاثنين الماضي، إسرائيل من أنه" في حال أقدمت على ارتكاب أي حماقة بحق لبنان، فستكون هزيمتها بنسخة مطورة عن هزيمة تموز وستكون مدوية لإسرائيل وانتصارا مدويا للمقاومة".وجاءت تصريحات قاسم، خلال كلمة له في مؤتمر "البنيان المرصوص" (وعد الحق 6)، الذي انعقد يوم الاثنين الماضي في بيروت، حيث أعرب عن ثقته من أن "كل التحديات التي واجهتها المقاومة في غزة والمنطقة هي المقدمة الطبيعية للنصر المؤزّر"، مضيفًا أن "طوفان الأقصى حقّ مشروع للفلسطينيين ولا جدال في مشروعيته، وهو شعلة حياة تغذي المقاومة".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي على لقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع حزب الله من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن "هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة".

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