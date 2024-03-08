https://sputnikarabic.ae/20240308/وزير-الدفاع-الألماني-الصواريخ-البعيدة-المدى-لن-تحسم-الصراع-الأوكراني-وبرلين-لا-تنوي-تجاوز-هذا-الخط-1086789747.html

وزير الدفاع الألماني: الصواريخ البعيدة المدى لن تحسم الصراع الأوكراني وبرلين لا تنوي تجاوز هذا الخط

وزير الدفاع الألماني: الصواريخ البعيدة المدى لن تحسم الصراع الأوكراني وبرلين لا تنوي تجاوز هذا الخط

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، أن الصواريخ البعيدة المدى لن تحسم الصراع في أوكرانيا، وبرلين لا تنوي تجاوز هذا الخط. 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T09:47+0000

2024-03-08T09:47+0000

2024-03-08T09:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1b/1085467927_0:177:3071:1904_1920x0_80_0_0_c5de7f10cd8fc39fa77df9e7eaf0f2e4.jpg

وقال بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي آنتي هياكانين: "ما من أحد يريد الزج بالقوات إلى أوكرانيا. بالطبع، تستمر مثل هذه المناقشات، لكن يجب أن تتوقف".وتابع بيستوريوس، بالقول: "لننتقل الآن إلى جانب آخر وهو الصواريخ البعيدة المدى، لقد شددنا دائما على أن هذه الصواريخ لن تحل هذه الحرب".وبحسب بيستوريوس، فإن مثل هذه الصواريخ "يمكن أن تساعد في وقت أو آخر" على الجبهة، لكن ألمانيا لا تنوي "تجاوز الخط الحاسم" وليست مستعدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس".وفي وقت سابق، تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه ضد توريد صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا.وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يكشف عن محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات محتملة على جسر القرم.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.وسائل إعلام غربية تشكك بأن توريد صواريخ "توروس" يمكن أن يساعد أوكرانياوصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن محتوى المحادثة بين الضباط الألمان يؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع الدائر حول أوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يجب أن يتحمل مسؤولية الأعمال التدميرية التي خطط لها ونفذها إلى حد كبير.

https://sputnikarabic.ae/20240307/وزير-الخارجية-الهنغاري-تصرف-شولتس-بحكمة-عندما-أعلن-رفضه-تزويد-كييف-بصواريخ-توروس-1086742117.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم