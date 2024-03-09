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https://sputnikarabic.ae/20240309/كيف-تفوقت-دبابة-تي---72-الروسية-على-أبرامز-الأمريكية-1086835419.html
كيف تفوقت دبابة "تي - 72" الروسية على أبرامز الأمريكية؟
كيف تفوقت دبابة "تي - 72" الروسية على أبرامز الأمريكية؟
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم تضم نحو 15 ألف دبابة من طرازات متنوعة بينها الدبابة "تي - 72 بي 3"، التي تلعب دورا حاسما في مواجهة الدبابات الغربية خلال... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T20:57+0000
2024-03-09T20:57+0000
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ورغم أن هذه الدبابة ليست الأحدث بين الدبابات الروسية، إلا أن عمليات التطوير المستمرة التي تخضع لها الدبابة مكنتها من مواجهة أفضل دبابات القتال الرئيسية الغربية والتفوق عليها.وظهر تفوق "تي - 72 بي 3" عندما تمكنت إحداها من تدمير دبابة أمريكية متطورة من طراز "أبرامز إم - 1"، وهو ما فسره الخبير العسكري الروسي ألكسندر بارتوش، الذي أوضح أن الأداء المعززة لـ"تي - 72"، النسخة المطورة، مكنها من التفوق على صواريخ "أبرامز" الأمريكية خلال القتال في أوكرانيا. وقال بارتوش لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، إن "أبرامز إم - 1" التي تم تدميرها هي 3 دبابة من هذا الطراز يتم تدميرها بواسطة الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة، خلال الأسابيع الماضية.وعزى الخبير الروسي فوز "تي - 72" في مواجهتها مع أبرامز، ناتج عن احترافية طاقم الدبابة الروسية وعملهم الاستخباراتي، الذي وفر لهم المعلومات اللازمة عن المعركة. ويضاف إلى ذلك، أن الفنيين العسكريين الروس تمكنوا من تحديد نقاط ضعف أبرامز بدقة، ومنها المنطقة بين البرج والبدن، مما مكن طاقم "تي - 72" من تدمير الدبابة الأمريكية.وأوضح بارتوش أن تمكن "تي - 72" المطورة من تدمير "أبرامز" بطلقة واحدة يظهر احترافية أطقم الدبابات العاملة لدى الجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20231118/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مصير-دبابات-أبرامز-وتشالنجر-في-أوكرانيا-1083271684.html
https://sputnikarabic.ae/20240306/لحظة-قيام-تي-72-روسية-بتدمير-دبابة-أبرامز-أمريكية-من-القذيفة-الأولى-فيديو-1086714467.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

كيف تفوقت دبابة "تي - 72" الروسية على أبرامز الأمريكية؟

20:57 GMT 09.03.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© Sputnik
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تمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم تضم نحو 15 ألف دبابة من طرازات متنوعة بينها الدبابة "تي - 72 بي 3"، التي تلعب دورا حاسما في مواجهة الدبابات الغربية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ورغم أن هذه الدبابة ليست الأحدث بين الدبابات الروسية، إلا أن عمليات التطوير المستمرة التي تخضع لها الدبابة مكنتها من مواجهة أفضل دبابات القتال الرئيسية الغربية والتفوق عليها.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
ضابط أمريكي يكشف عن مصير دبابات "أبرامز" و"تشالنجر" في أوكرانيا
18 نوفمبر 2023, 17:26 GMT
وظهر تفوق "تي - 72 بي 3" عندما تمكنت إحداها من تدمير دبابة أمريكية متطورة من طراز "أبرامز إم - 1"، وهو ما فسره الخبير العسكري الروسي ألكسندر بارتوش، الذي أوضح أن الأداء المعززة لـ"تي - 72"، النسخة المطورة، مكنها من التفوق على صواريخ "أبرامز" الأمريكية خلال القتال في أوكرانيا.
وقال بارتوش لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، إن "أبرامز إم - 1" التي تم تدميرها هي 3 دبابة من هذا الطراز يتم تدميرها بواسطة الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة، خلال الأسابيع الماضية.
دبابة أبرامز الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحظة قيام "تي 72" روسية بتدمير دبابة "أبرامز" أمريكية من القذيفة الأولى... فيديو
6 مارس, 11:10 GMT
وعزى الخبير الروسي فوز "تي - 72" في مواجهتها مع أبرامز، ناتج عن احترافية طاقم الدبابة الروسية وعملهم الاستخباراتي، الذي وفر لهم المعلومات اللازمة عن المعركة.
ويضاف إلى ذلك، أن الفنيين العسكريين الروس تمكنوا من تحديد نقاط ضعف أبرامز بدقة، ومنها المنطقة بين البرج والبدن، مما مكن طاقم "تي - 72" من تدمير الدبابة الأمريكية.
وأوضح بارتوش أن تمكن "تي - 72" المطورة من تدمير "أبرامز" بطلقة واحدة يظهر احترافية أطقم الدبابات العاملة لدى الجيش الروسي.
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