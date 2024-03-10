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https://sputnikarabic.ae/20240310/أنصار-الله-تعلن-إجراء-مناورات-عسكرية-واسعة-لمحاكاة-هجوم-على-مواقع-إسرائيلية-1086853293.html
"أنصار الله" تعلن إجراء ‏مناورات عسكرية واسعة لمحاكاة هجوم على مواقع إسرائيلية
"أنصار الله" تعلن إجراء ‏مناورات عسكرية واسعة لمحاكاة هجوم على مواقع إسرائيلية
سبوتنيك عربي
نفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، مناورة عسكرية تحت عنوان "للقدس أسرانا"، في إطار الاستعدادات لخوض معركة المواجهة مع القوات الأمريكية والبريطانية،... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T15:58+0000
2024-03-10T15:58+0000
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وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، بأن "مختلف الوحدات والأقسام العسكرية بما فيها سلاح الجو المسير والسلاح الثقيل والمتوسط شاركت في المناورة العسكرية ضمن الاستعداد لمواجهة القوات الأمريكية والبريطانية".وأضافت القناة أن "المناورات حاكت أيضا مهاجمة واقتحام مواقع العدو الصهيوني في صحراء النقب والسيطرة على مستوطنات "ديمونا" ومعسكرات ومراكز قيادات العدو".وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن علمياتها التي أعلنت عن تنفيذها لدعم غزة.وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، أمس السبت، إن السفن الحربية التابعة لها والمتحالفة معها أسقطت 28 طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر، حسبما جاء في بيان نشرته على منصة "إكس".وأوضح البيان أن "الهجمات لم تؤد إلى إصابة أي من السفن الأمريكية أو سفن الدول المتحالفة معها بأضرار، كما أنه لم يتم تلقي بلاغات عن تضرر سفن تجارية".وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله"، أنها نفذت عمليتين نوعيتين لاستهداف سفن أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيرة وصواريخ، مشيرة إلى أنها "حققت أهدافها بنجاح".وكانت جماعة "أنصار الله"، قد توعدت الولايات المتحدة وبريطانيا بأن "القادم أعظم"، في ذات الوقت الذي أكد فيه أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أول أمس الجمعة، أن "القتال مستمر على جميع جبهات المقاومة"، مشيرا إلى أنه "تم رفض جميع محاولات واشنطن المباشرة وغير المباشرة لفصل الجبهات والتهدئة مع كل منها على حدة".
https://sputnikarabic.ae/20240310/صحيفة-تكشف-عن-احتمال-استخدام-أنصار-الله-لسفينة-إيرانية-في-البحر-الأحمر-لتنفيذ-هجماتها-1086849639.html
https://sputnikarabic.ae/20240309/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-إسقاط-28-طائرة-مسيرة-لـأنصار-الله-1086836314.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن إجراء ‏مناورات عسكرية واسعة لمحاكاة هجوم على مواقع إسرائيلية

15:58 GMT 10.03.2024
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
نفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، مناورة عسكرية تحت عنوان "للقدس أسرانا"، في إطار الاستعدادات لخوض معركة المواجهة مع القوات الأمريكية والبريطانية، بحسب قولها.
وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، بأن "مختلف الوحدات والأقسام العسكرية بما فيها سلاح الجو المسير والسلاح الثقيل والمتوسط شاركت في المناورة العسكرية ضمن الاستعداد لمواجهة القوات الأمريكية والبريطانية".
وأضافت القناة أن "المناورات حاكت أيضا مهاجمة واقتحام مواقع العدو الصهيوني في صحراء النقب والسيطرة على مستوطنات "ديمونا" ومعسكرات ومراكز قيادات العدو".
مدمرة الصواريخ يو إس إس (جيمس ويليام) خلال عملية في البحر الأحمر 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
صحيفة تكشف عن احتمال استخدام "أنصار الله" لسفينة إيرانية في البحر الأحمر لتنفيذ هجماتها
13:08 GMT
وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن علمياتها التي أعلنت عن تنفيذها لدعم غزة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، أمس السبت، إن السفن الحربية التابعة لها والمتحالفة معها أسقطت 28 طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر، حسبما جاء في بيان نشرته على منصة "إكس".
وأوضح البيان أن "الهجمات لم تؤد إلى إصابة أي من السفن الأمريكية أو سفن الدول المتحالفة معها بأضرار، كما أنه لم يتم تلقي بلاغات عن تضرر سفن تجارية".
سفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 28 طائرة مسيرة لـ"أنصار الله"
أمس, 21:51 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله"، أنها نفذت عمليتين نوعيتين لاستهداف سفن أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيرة وصواريخ، مشيرة إلى أنها "حققت أهدافها بنجاح".
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد توعدت الولايات المتحدة وبريطانيا بأن "القادم أعظم"، في ذات الوقت الذي أكد فيه أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أول أمس الجمعة، أن "القتال مستمر على جميع جبهات المقاومة"، مشيرا إلى أنه "تم رفض جميع محاولات واشنطن المباشرة وغير المباشرة لفصل الجبهات والتهدئة مع كل منها على حدة".
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