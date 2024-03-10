https://sputnikarabic.ae/20240310/مسؤول-إيراني-بريكس-تشكل-مجموعة-عمل-لمكافحة-غسل-الأموال-1086841656.html

مسؤول إيراني: "بريكس" تشكل مجموعة عمل لمكافحة غسل الأموال

مسؤول إيراني: "بريكس" تشكل مجموعة عمل لمكافحة غسل الأموال

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول في وزارة الاقتصاد الإيرانية، اليوم الأحد، أن مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة أنشأت مجلسا لمكافحة غسيل الأموال، منذ نحو 3 أشهر. 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T09:26+0000

2024-03-10T09:26+0000

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وقال رئيس مركز المعلومات المالية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية، هادي خاني، إن المجلس يتكون من رؤساء إدارات غسيل الأموال، أو رؤساء مراكز المعلومات المالية بالدول الأعضاء، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية.وأشار إلى أن مجلس مكافحة غسل الأموال انعقد 3 مرات حتى الآن، لافتا إلى أن الأعضاء ناقشوا أمانته والتفاعل والتعاون للوصول إلى الأهداف المتعلقة بحملة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.وتابع أن "إيران عضو فاعل في المجلس، نتيجة للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية والمجلس الأعلى لمكافحة غسل الأموال". وأضاف هادي خاني أن مجلس مكافحة غسل الأموال في "بريكس" يعمل حاليا، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل في روسيا في شهر نيسان/ أبريل المقبل، مؤكدا أن الدول الأعضاء تحاول تحويل المجلس إلى آلية تعمل بشكل فعال على تأمين مصالح الأعضاء. وفي مطلع العام الحالي، أعلنت إيران بدء عضويتها في مجموعة "بريكس" رسميا، وصرح ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن انضمام أعضاء جدد لمجموعة "بريكس" يكسبها وزنا أكبر في المعاملات الدولية. وضمت عضوية "بريكس" الأساسية 5 دول هي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتنتشر تلك الدول في 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وخلال القمة الأخيرة للمجموعة التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تم دعوة 6 دول للانضمام للمجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.

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