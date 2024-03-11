https://sputnikarabic.ae/20240311/إعلام-يتحدث-عن-التكتيك-الروسي-بتدمير-القوات-الأوكرانية-في-العمق-خلف-خط-المواجهة-1086861926.html
إعلام يتحدث عن التكتيك الروسي بتدمير القوات الأوكرانية في العمق خلف خط المواجهة
إعلام يتحدث عن التكتيك الروسي بتدمير القوات الأوكرانية في العمق خلف خط المواجهة
سبوتنيك عربي
أكدت صحيفة أمريكية أن القنابل الجوية الروسية لم تترك أي شيء خلفها في المواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T08:57+0000
2024-03-11T08:57+0000
2024-03-11T08:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086001075_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffb12c50e9c149261232776c6626f1cd.jpg
وقالت الصحيفة الأمريكية: "القوات الجوية الروسية، وفقًا لخبراء غربيين، زادت من فعاليتها بشكل كبير في الصراع الأوكراني من خلال زيادة استخدامها للقنابل الجوية الانزلاقية، ما أدى إلى تحقيق نجاحات عسكرية في ساحة المعركة".ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بأنه ليس لديها أي شيء تقريبًا لمقاومة القنابل الجوية الروسية، حيث أن دفاعاتها الجوية ليست مصممة لمثل هذه الأسلحة، وتقوم الطائرات الروسية بإسقاطها خارج نطاق أنظمة الدفاع الجوي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.المدفعية الروسية تتصدى لهجومين من قبل قوات نظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240311/مقاتلات-روسية-تضرب-موقعا-محصنا-للقوات-الأوكرانية-في-كراسنوغوروفكا-1086860702.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086001075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ceeff2295810a07e72810b59c6e9ea0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام يتحدث عن التكتيك الروسي بتدمير القوات الأوكرانية في العمق خلف خط المواجهة
أكدت صحيفة أمريكية أن القنابل الجوية الروسية لم تترك أي شيء خلفها في المواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الصحيفة الأمريكية: "القوات الجوية الروسية، وفقًا لخبراء غربيين، زادت من فعاليتها بشكل كبير في الصراع الأوكراني من خلال زيادة استخدامها للقنابل الجوية الانزلاقية، ما أدى إلى تحقيق نجاحات عسكرية في ساحة المعركة".
وأشارت إلى أن الجنود الأوكرانيين يشكون من قوتهم التدميرية، لأن هذه القنابل لا تترك أي شيء في تحصيناتهم، وكذلك من الكمية الهائلة من هذا النوع من الذخيرة الموجودة في مخزون الجيش الروسي، والتي يمكنهم إسقاطها مئات المرات في اليوم.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بأنه ليس لديها أي شيء تقريبًا لمقاومة القنابل الجوية الروسية، حيث أن دفاعاتها الجوية ليست مصممة لمثل هذه الأسلحة، وتقوم الطائرات الروسية بإسقاطها خارج نطاق أنظمة الدفاع الجوي.
ويستخدم الطيران الروسي بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة (UMPC) في منطقة العملية العسكرية. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون التعرض لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.