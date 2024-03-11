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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240311/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محور-دونيتسك----1086868418.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T11:11+0000
2024-03-11T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك ، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، على مواقع وخطوط أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا ورازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وأضاف البيان: "صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 4 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف.وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، استهدفت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" الروسية القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، و تشيرفونوي من مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات الاوكرانية على هذا الاتجاه نحو 140 عسكريا، و8 شاحنات صغيرة.الكرملين: اتهام روسيا باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا مجرد "تكهنات" تنشرها صحفودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240311/القوات-الروسية-تدمر-مستودعين-للذخيرة-تابعين-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-أفديفكا-1086870490.html
https://sputnikarabic.ae/20240311/الكرملين-نظام-كييف-رفض-الدعوات-لإجراء-مفاوضات-1086864045.html
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روسيا

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك

11:11 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 11:29 GMT 11.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك ، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، على مواقع وخطوط أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا ورازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 180 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، و3 مدافع من طراز "أكاسيا"، ومدافع هاوتزر "دي 20"، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا
11:11 GMT
وأضاف البيان: "صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 4 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وشاحنتين بيك آب، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير مركبة قتالية تشيكية الصنع من طراز "Vampire"، ومنصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "قيصر" فرنسي الصنع ومدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "دي-30"، ومدفع "إم 101" أمريكي.
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
الكرملين: نظام كييف رفض الدعوات لإجراء مفاوضات
10:15 GMT
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، استهدفت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" الروسية القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، و تشيرفونوي من مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات الاوكرانية على هذا الاتجاه نحو 140 عسكريا، و8 شاحنات صغيرة.
الكرملين: اتهام روسيا باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا مجرد "تكهنات" تنشرها صحف
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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