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https://sputnikarabic.ae/20240312/أردوغان-يتوقع-زيارة-بوتين-بعد-الانتخابات-المحلية-التركية-نهاية-مارس-الجاري-1086914734.html
أردوغان يتوقع زيارة بوتين بعد الانتخابات المحلية التركية نهاية مارس الجاري
أردوغان يتوقع زيارة بوتين بعد الانتخابات المحلية التركية نهاية مارس الجاري
سبوتنيك عربي
توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تركيا بعد الانتخابات المحلية التركية، المقرر إجراؤها نهاية آذار/مارس الجاري. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T18:44+0000
2024-03-12T18:44+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقال أردوغان، خلال لقاء سفراء أجانب لدى تركيا: "بعد الانتخابات سنستقبل بوتين ضيفًا".وأضاف أردوغان: "أعربنا عن دعمنا لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، وفي الوقت ذاته، نشدد على أن خطط السلام التي تتجاهل روسيا لن تثمر أي نتائج".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأربعاء 7فبراير /شباط، بأن الاستعدادات للمفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب أردوغان مستمرة، وسيتم تحديد المواعيد.وأوضح بيسكوف حول اللقاء المرتقب: "نواصل الاستعدادات لاجتماع الرئيسين. وسيتم الاتفاق على المواعيد".يذكر أن الرئيسين بوتين وأردوغان، كانا قد التقيا في مدينة سوتشي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقال بوتين: "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من العام (الماضي)، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".روسيا وتركيا تبحثان تعزيز التجارة بالعملات الوطنية خلال زيارة بوتين المرتقبة لأنقرة
https://sputnikarabic.ae/20240310/الرئاسة-التركية-توضح-لـسبوتنيك-المعلومات-حول-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا---1086853005.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يتوقع زيارة بوتين بعد الانتخابات المحلية التركية نهاية مارس الجاري

18:44 GMT 12.03.2024
© AP Photo / Denes Erdosالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Denes Erdos
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توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تركيا بعد الانتخابات المحلية التركية، المقرر إجراؤها نهاية آذار/مارس الجاري.
موسكو- سبوتنيك. وقال أردوغان، خلال لقاء سفراء أجانب لدى تركيا: "بعد الانتخابات سنستقبل بوتين ضيفًا".
وأضاف أردوغان: "أعربنا عن دعمنا لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، وفي الوقت ذاته، نشدد على أن خطط السلام التي تتجاهل روسيا لن تثمر أي نتائج".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأربعاء 7فبراير /شباط، بأن الاستعدادات للمفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب أردوغان مستمرة، وسيتم تحديد المواعيد.
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئاسة التركية توضح لـ"سبوتنيك" المعلومات حول المفاوضات بشأن أوكرانيا
10 مارس, 15:10 GMT
وأوضح بيسكوف حول اللقاء المرتقب: "نواصل الاستعدادات لاجتماع الرئيسين. وسيتم الاتفاق على المواعيد".
يذكر أن الرئيسين بوتين وأردوغان، كانا قد التقيا في مدينة سوتشي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقال بوتين: "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".
وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من العام (الماضي)، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".
روسيا وتركيا تبحثان تعزيز التجارة بالعملات الوطنية خلال زيارة بوتين المرتقبة لأنقرة
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