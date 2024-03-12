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https://sputnikarabic.ae/20240312/إعلام-إسرائيلي-70-صاروخا-من-لبنان-على-الجولان-والجيش-يرد-بقصف-مجمعين-لـحزب-الله-1086891507.html
إعلام إسرائيلي: 70 صاروخا من لبنان على الجولان والجيش يرد بقصف مجمعين لـ"حزب الله"
إعلام إسرائيلي: 70 صاروخا من لبنان على الجولان والجيش يرد بقصف مجمعين لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، "بسماع دوي انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القرى الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان". 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T06:29+0000
2024-03-12T06:29+0000
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله أطلق 70 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل ومرتفات الجولان شمالي البلاد".يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن "قوات الجيش هاجمت مجمعين تابعين لحزب الله في البقاع، بعمق لبنان"، مضيفا أن "هذه المجمعات ترتبط بالقوات الجوية لحزب الله، والتي خططت ونفذت هجمات على أهداف مختلفة في الأراضي الإسرائيلية".وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.كما حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240310/مقتل-3-عناصر-من-الجماعة-الإسلامية-في-لبنان-بقصف-إسرائيلي-جنوبي-البلاد-1086856881.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

إعلام إسرائيلي: 70 صاروخا من لبنان على الجولان والجيش يرد بقصف مجمعين لـ"حزب الله"

06:29 GMT 12.03.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، "بسماع دوي انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القرى الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله أطلق 70 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل ومرتفات الجولان شمالي البلاد".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن "قوات الجيش هاجمت مجمعين تابعين لحزب الله في البقاع، بعمق لبنان"، مضيفا أن "هذه المجمعات ترتبط بالقوات الجوية لحزب الله، والتي خططت ونفذت هجمات على أهداف مختلفة في الأراضي الإسرائيلية".
وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.
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مقتل 3 عناصر من "الجماعة الإسلامية" في لبنان بقصف إسرائيلي جنوبي البلاد
10 مارس, 20:12 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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