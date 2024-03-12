https://sputnikarabic.ae/20240312/القوات-الروسية-تدمر-راجمة-صواريخ-هيمارس-أمريكية-الصنع-فيديو-1086907685.html
القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع... فيديو
القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير راجمة أخرى من طراز "هيمارس" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T14:15+0000
2024-03-12T14:15+0000
2024-03-12T14:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068328976_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fbb73220a9eec57523605b5111acd392.jpg
وفي وقت سابق أفادت وزارة الدفاع بأنه بالإضافة إلى نظام "هيمارس"، قام الطيران التكتيكي العملياتي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 43 للقوات المسلحة الأوكرانية وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة.يذكر أنه في 5 مارس/آذار، دمرت منظومة "إسكندر" راجمتين من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي "إس-300".يعد نظام الصواريخ الأمريكية "هيمارس" أحد أقوى الأسلحة في ترسانة القوات المسلحة الأوكرانية.وهي قادرة على ضرب الأهداف بدقة عالية على مسافات تتراوح من 150 إلى 200 كم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. الكشف عن نقطة ضعف خطيرة لقذائف اليورانيوم في دبابات "تشالنجر 2" البريطانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير راجمة أخرى من طراز "هيمارس" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق أفادت وزارة الدفاع بأنه بالإضافة إلى نظام "هيمارس"، قام الطيران التكتيكي العملياتي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 43 للقوات المسلحة الأوكرانية وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة.
يذكر أنه في 5 مارس/آذار، دمرت منظومة "إسكندر" راجمتين من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي "إس-300".
يعد نظام الصواريخ الأمريكية "هيمارس" أحد أقوى الأسلحة في ترسانة القوات المسلحة الأوكرانية.
وهي قادرة على ضرب الأهداف بدقة عالية على مسافات تتراوح من 150 إلى 200 كم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.