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سياسي فرنسي: الأمن العالمي الجديد مستحيل التحقق في ظل وجود تكتلات شبيهة بالناتو

سياسي فرنسي: الأمن العالمي الجديد مستحيل التحقق في ظل وجود تكتلات شبيهة بالناتو

سبوتنيك عربي

أكد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي والمرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، أن الهيكل الأمني ​​الجديد في العالم يجب أن يكون دون كتل عسكرية مثل الناتو. 12.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-12T04:57+0000

2024-03-12T04:57+0000

2024-03-12T05:02+0000

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وقال فيليبو لوكالة "سبوتنيك": "أول شيء هو ما يجب إدراكه في هذا العالم الجديد المتوازن، هو أن هذا العالم لا يمكن أن يتعايش مع حلف الناتو، فلا يمكن المقارنة بينهما، لأن الناتو من مخلفات العالم القديم، كما لم يعد من الممكن أن يكون هناك معادل لحلف وارسو".وأشار السياسي الفرنسي إلى أنه لا يؤيد إنشاء تحالفات عسكرية جديدة، لكنه يعترف بوجود اتفاقيات تعاون أمني أو عسكري.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، إنه من الضروري تشكيل "خط أمني عالمي جديد"، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة للحوار مع الدول كافة.وأشار فيليبو، المقتنع بضرورة مغادرة بلاده الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أجل الحفاظ على السيادة الفرنسية، إلى أنه من أجل العمل على هيكل جديد للأمن العالمي، من الضروري الاعتراف بنهاية العالم الأحادي القطب ورفض إنشاء كتل عسكرية جديدة.سياسي فرنسي: استراتيجية الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي تخدم طموحات فون دير لاين

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