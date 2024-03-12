https://sputnikarabic.ae/20240312/عمدة-موسكو-الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-طائرة-مسيرة-كانت-في-طريقها-نحو-العاصمة---عاجل-1086889403.html

عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها نحو العاصمة

عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها نحو العاصمة

سبوتنيك عربي

أفاد سيرغي سوبيانين، عمدة العاصمة الروسية، موسكو، فجر اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي بمدينة رامنسكي الروسية اعترضت طائرة مسيرة كانت في طريقها نحو... 12.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-12T02:23+0000

2024-03-12T02:23+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأكد عمدة العاصمة الروسية، موسكو، أن قوات الدفاع الجوي في منطقة رامنسكي الحضرية تصدت لطائرة مسيرة كانت في طريقها نحو العاصمة، دون وقوع أضرار أو إصابات.وذكر سيرغي سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، فجر اليوم الثلاثاء، أنه: "اليوم، تصدت قوات الدفاع الجوي في منطقة رامنسكي الحضرية لهجوم بطائرة دون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".وأشار عمدة العاصمة الروسية، موسكو، إلى أنه "بحسب البيانات الأولية، لم تكن هناك أضرار أو إصابات جراء التصدي للطائرة المسيرة، وفي الموقع الذي سقط فيه الحطام، فيما يعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".وفي سياق متصل، أكد رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أمس الاثنين، أن الغرب يحاول من خلال خطابه العسكري جر روسيا إلى سباق التسلح.وقال غافريلوف لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على تصريحات السلطات البولندية حول زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو: "نحن ندرك أنه من خلال دعم نظام كييف والخطاب العسكري، تحاول الدول الغربية جر بلادنا إلى سباق تسلح مكلف من أجل "استنزافنا"، كما كان الحال قبل انهيار الاتحاد السوفياتي في الثمانينيات".وأضاف: "نعتبر دعوة القيادة البولندية لزيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو إلى 3% إذا كانوا يريدون بهذه الطريقة تخويفنا أو الضغط علينا، فإن جهودهم ستذهب سدى، بالكاد يمكنهم التنافس مع روسيا من حيث التطور العسكري".وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن السلطات البولندية تؤيد زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والمعدل الحالي هو 2%. وذكر أن هذا الاقتراح موجه إلى روسيا لإظهار ما يستطيع الحلف فعله.

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