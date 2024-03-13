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https://sputnikarabic.ae/20240313/أنقرة-تنفي-علمها-بدعوات-إرسال-قوات-تركية-لأوروبا-في-ظل-التوتر-بين-روسيا-وفرنسا-1086943454.html
أنقرة تنفي علمها بدعوات إرسال قوات تركية لأوروبا في ظل التوتر بين روسيا وفرنسا
أنقرة تنفي علمها بدعوات إرسال قوات تركية لأوروبا في ظل التوتر بين روسيا وفرنسا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أنه لا علم لها بوجود دعوات من الغرب للجيش التركي للمشاركة بقوات للقتال إلى جانب أوروبا، في أعقاب التوتر بين روسيا... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T13:26+0000
2024-03-13T13:26+0000
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وقالت الخارجية التركية، حسبما نقلت عنها وكالة "الأناضول"، إنه "لا علم لدينا بدعوة القوات المسلحة التركية إلى أوروبا عقب التوتر بين روسيا وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا".وبيّنت الخارجية التركية أن سياسة تركيا بشأن الصراع في أوكرانيا كانت واضحة منذ اليوم الأول.وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، بأن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به. أنت تقف أمامي الآن ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك"."ستخرج روسيا مسدسا وتضعه في رأس العدو"... نائب روسي يعلق على "تحالف ماكرون"وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
https://sputnikarabic.ae/20240313/وزير-الدفاع-التركي-يصل-إلى-الحدود-العراقية-وسط-أنباء-عن-تنفيذ-عملية-عسكرية-واسعة-في-المنطقة-1086938957.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

أنقرة تنفي علمها بدعوات إرسال قوات تركية لأوروبا في ظل التوتر بين روسيا وفرنسا

13:26 GMT 13.03.2024
© AFP 2023 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© AFP 2023 / Sheimo Uglu
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أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أنه لا علم لها بوجود دعوات من الغرب للجيش التركي للمشاركة بقوات للقتال إلى جانب أوروبا، في أعقاب التوتر بين روسيا ودول مثل فرنسا وألمانيا.
وقالت الخارجية التركية، حسبما نقلت عنها وكالة "الأناضول"، إنه "لا علم لدينا بدعوة القوات المسلحة التركية إلى أوروبا عقب التوتر بين روسيا وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا".
وبيّنت الخارجية التركية أن سياسة تركيا بشأن الصراع في أوكرانيا كانت واضحة منذ اليوم الأول.
المناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 26 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
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12:38 GMT
وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، بأن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به. أنت تقف أمامي الآن ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
"ستخرج روسيا مسدسا وتضعه في رأس العدو"... نائب روسي يعلق على "تحالف ماكرون"
وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
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