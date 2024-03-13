https://sputnikarabic.ae/20240313/إعلام-انقسام-في-أوروبا-بسبب-تصريحات-ماكرون---1086947358.html

إعلام: انقسام في أوروبا بسبب تصريحات ماكرون

إعلام: انقسام في أوروبا بسبب تصريحات ماكرون

سبوتنيك عربي

كتبت صحيفة أمريكية أن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثارت انقساما في الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة مساعدة أوكرانيا ومساعدة روسيا. 13.03.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت الصحيفة: "لقد سعى ماكرون إلى استعادة الثقة بين مؤيدي كييف الأوروبيين... لزعزعة ثقة موسكو. وبدلاً من ذلك، كشف عن الانقسامات بين الحلفاء حول مدى استعدادهم للذهاب للدفاع عن أوكرانيا، ودق إسفين في العلاقات مع ألمانيا".وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من الفوز في هذه الحرب"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.موسكو تعلق على اعتراف وزير الخارجية البولندي بالوجود العسكري للناتو في أوكرانياوفي الوقت ذاته، ذكرت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه "لا يوجد حديث عن نقل عسكريين إلى أوكرانيا"، وعلى وجه الخصوص، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير دفاعه بوريس بيستوريوس، أن "ألمانيا لن ترسل أفرادها العسكريين إلى الجمهورية"، بالإضافة إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة الألمانية أن دول الناتو ككل لن تفعل ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20240313/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-كيف-أذلت-واشنطن-ماكرون-بقرار-واحد-بشأن-أوكرانيا-1086924045.html

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