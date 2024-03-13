https://sputnikarabic.ae/20240313/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-كيف-أذلت-واشنطن-ماكرون-بقرار-واحد-بشأن-أوكرانيا-1086924045.html

ضابط مخابرات أمريكي يكشف كيف أذلت واشنطن ماكرون بقرار واحد بشأن أوكرانيا

ضابط مخابرات أمريكي يكشف كيف أذلت واشنطن ماكرون بقرار واحد بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، أن القرار الأمريكي بتقليص المشروع الأوكراني، وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في موقف حرج للغاية. 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T07:01+0000

2024-03-13T07:01+0000

2024-03-13T07:01+0000

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وقال ريتر، في مقابة مع قناة "Judging Freedom": "قررت إدارة بايدن... أنها بحاجة إلى البحث عن مخرج (من الصراع في أوكرانيا)... لقد تراجعوا، وتم التخلي عن نولاند (نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا)، وطردها، والآن ماكرون و شولتس، في موقف حرج".ووفقًا لريتر، فإن الولايات المتحدة هي التي أجبرت القادة الأوروبيين على تغيير موقفهم تجاه روسيا بشكل كبير.ويعتقد ريتر أن فيكتوريا نولاند، التي استقالت في الآونة الأخيرة، هي التي أقنعت السياسيين الأوروبيين بالمراهنة على "الهجوم الأوكراني المضاد" وتوريد الصواريخ البعيدة المدى.ضابط مخابرات أمريكي سابق يحلل كلام ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانياوأوضح ريتر أن واشنطن قررت، كما أظهرت استقالة نولاند، التخلي عن المشروع الأوكراني. وهذا القرار، بحسب ريتر، أثار حالة من الذعر لدى ماكرون، الذي يحاول الآن التأثير على الولايات المتحدة، من خلال تهديدات فارغة بتصعيد الصراع في أوكرانيا.وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من الفوز في هذه الحرب"، ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.موسكو تعلق على اعتراف وزير الخارجية البولندي بالوجود العسكري للناتو في أوكرانياوفي وقت لاحق، أشار ماكرون ، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية، وشدد أيضًا على أن باريس "ليس لديها حدود أو خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.وفي الوقت ذاته، ذكرت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه "لا يوجد حديث عن نقل عسكريين إلى أوكرانيا"، وعلى وجه الخصوص، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير دفاعه بوريس بيستوريوس، أن "ألمانيا لن ترسل أفرادها العسكريين إلى الجمهورية"، بالإضافة إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة الألمانية أن دول الناتو ككل لن تفعل ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20240311/سياسي-فرنسي-تصريحات-ماكرون--زادت-من-أعداد-المعارضين-للحرب-1086859402.html

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