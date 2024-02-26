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- سبوتنيك عربي, 1920
في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20240226/اليابان-تقدم-مليون-و600-ألف-دولار-لمساعدة-متضرري-الفيضانات--شرقي-ليبيا-1086423900.html
اليابان تقدم مليون و600 ألف دولار لمساعدة متضرري الفيضانات شرقي ليبيا
اليابان تقدم مليون و600 ألف دولار لمساعدة متضرري الفيضانات شرقي ليبيا
سبوتنيك عربي
قررت اليابان منح 1.6 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الاحتياجات الملحة للأطفال والعائلات الأكثر احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات شرقي ليبيا، مع... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T13:57+0000
2024-02-26T13:57+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وبحسب بيان حصل مراسل "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد جاءت المنحة اليابانية بعد إعادة فتح سفارة اليابان لمكتبها في ليبيا ومباشرة عملها بعد غياب دام عقدًا من الزمان.ويأتي القرار الياباني ذلك بعد أن أعلنت اليونيسف ليبيا وسفارة اليابان لدى ليبيا عن تجديد التزامهما بدعم المجتمعات المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا.وتعقب هذه الخطوة ضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا، في أول سبتمبر/ أيلول 2023، ما تسبب في فيضانات مدمرة اجتاحت مدن الشمال الشرقي للبلاد بما في ذلك مدن درنة والبيضاء وسوسة ومدن ومناطق أخرى.كما أدت العاصفة إلى خسائر كبيرة في الأرواح والمباني، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية في هذه المدن والتي أعلن البعض منها بأنها منكوبة بالكامل.يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
https://sputnikarabic.ae/20240223/يونيسف-67-من-الأطفال-في-شرق-ليبيا-لديهم-تغيرات-سلوكية-سلبية-منذ-كارثة-درنة-1086331346.html
https://sputnikarabic.ae/20240219/مستشار-اقتصادي-يوضح-أهداف-مصرف-الاستثمار-الأفريقي-في-ليبيا-1086232893.html
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العالم, العالم العربي, أخبار اليابان, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم
العالم, العالم العربي, أخبار اليابان, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم

اليابان تقدم مليون و600 ألف دولار لمساعدة متضرري الفيضانات شرقي ليبيا

13:57 GMT 26.02.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYآثار الدمار الناتج عن إعصار "دانيال" في مدينة درنة الليبية
آثار الدمار الناتج عن إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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قررت اليابان منح 1.6 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الاحتياجات الملحة للأطفال والعائلات الأكثر احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات شرقي ليبيا، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية في مجال الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة وحماية الطفل.
وبحسب بيان حصل مراسل "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد جاءت المنحة اليابانية بعد إعادة فتح سفارة اليابان لمكتبها في ليبيا ومباشرة عملها بعد غياب دام عقدًا من الزمان.
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
في ليبيا... أهوال لا توصف
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23 فبراير, 08:22 GMT
ويأتي القرار الياباني ذلك بعد أن أعلنت اليونيسف ليبيا وسفارة اليابان لدى ليبيا عن تجديد التزامهما بدعم المجتمعات المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا.
وتعقب هذه الخطوة ضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا، في أول سبتمبر/ أيلول 2023، ما تسبب في فيضانات مدمرة اجتاحت مدن الشمال الشرقي للبلاد بما في ذلك مدن درنة والبيضاء وسوسة ومدن ومناطق أخرى.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
مستشار اقتصادي يوضح أهداف "مصرف الاستثمار الأفريقي" في ليبيا
19 فبراير, 21:29 GMT
كما أدت العاصفة إلى خسائر كبيرة في الأرواح والمباني، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية في هذه المدن والتي أعلن البعض منها بأنها منكوبة بالكامل.
يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
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