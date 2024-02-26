https://sputnikarabic.ae/20240226/اليابان-تقدم-مليون-و600-ألف-دولار-لمساعدة-متضرري-الفيضانات--شرقي-ليبيا-1086423900.html

اليابان تقدم مليون و600 ألف دولار لمساعدة متضرري الفيضانات شرقي ليبيا

اليابان تقدم مليون و600 ألف دولار لمساعدة متضرري الفيضانات شرقي ليبيا

سبوتنيك عربي

قررت اليابان منح 1.6 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الاحتياجات الملحة للأطفال والعائلات الأكثر احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات شرقي ليبيا، مع... 26.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-26T13:57+0000

2024-02-26T13:57+0000

2024-02-26T13:57+0000

في ليبيا... أهوال لا توصف

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وبحسب بيان حصل مراسل "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد جاءت المنحة اليابانية بعد إعادة فتح سفارة اليابان لمكتبها في ليبيا ومباشرة عملها بعد غياب دام عقدًا من الزمان.ويأتي القرار الياباني ذلك بعد أن أعلنت اليونيسف ليبيا وسفارة اليابان لدى ليبيا عن تجديد التزامهما بدعم المجتمعات المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا.وتعقب هذه الخطوة ضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا، في أول سبتمبر/ أيلول 2023، ما تسبب في فيضانات مدمرة اجتاحت مدن الشمال الشرقي للبلاد بما في ذلك مدن درنة والبيضاء وسوسة ومدن ومناطق أخرى.كما أدت العاصفة إلى خسائر كبيرة في الأرواح والمباني، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية في هذه المدن والتي أعلن البعض منها بأنها منكوبة بالكامل.يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.

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العالم, العالم العربي, أخبار اليابان, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم