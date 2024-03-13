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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240313/القوات-الروسية-تنفذ-ضربات-استباقية-وقائية-على-خط-دفاع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-قرب-زابوروجيه-1086935895.html
القوات الروسية تنفذ ضربات استباقية وقائية على خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية قرب زابوروجيه
القوات الروسية تنفذ ضربات استباقية وقائية على خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية قرب زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أنه تم تنفيذ ضربات وقائية على خط دفاع جديد تقوم القوات المسلحة الأوكرانية ببنائه... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T11:23+0000
2024-03-13T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "العدو يقوم ببناء خطوط دفاعية عدة في الجزء الذي احتله من المنطقة، على عمق 3 إلى 20 كيلومترًا من خط المواجهة. في الوقت الحالي، خطوط الدفاع لم يتم إغلاقها بعد، وبينها ثغرات والعمل الهندسي غير مكتمل بسبب الضربات الوقائية، التي نفذها طيراننا في الخطوط الأمامية بالقنابل الجوية الشديدة الانفجار. نحن نفهم خطة العدو".ووفقا له، يتم تنفيذ الضربات بشكل رئيسي على خط الدفاع الأول، الذي تبنيه القوات المسلحة الأوكرانية، على طول الخط الأمامي.وفي وقت سابق، أفاد روغوف أن الاشتباكات اشتدت في أقسام عدة من خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه، وتمكنت القوات الروسية من التقدم إلى الشمال الغربي من قرية رابوتينو، ودارت معارك ضارية في القرية.وإلى جانب رابوتينو، يدور القتال في قرية فيربوفوي باتجاه مالايا توكماشكا، وكذلك في قريتي زريبيانكي وبياتيخاتكي شمال شرقي مدينة فاسيليفكا، وبحسب روغوف فإن العدو يقوم بنقل وحدات من اتجاه أفدييفكا إلى هذا القسم من الجبهة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240313/قوات-روسية-تقوم-بإنزال-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-وتنفذ-مهمة-عاجلة-1086932342.html
https://sputnikarabic.ae/20240313/المدفعية-الروسية-تدمر-في-وقت-واحد-3-مدافع-أوكرانية-فيديو-1086935274.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تنفذ ضربات استباقية وقائية على خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية قرب زابوروجيه

11:23 GMT 13.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أنه تم تنفيذ ضربات وقائية على خط دفاع جديد تقوم القوات المسلحة الأوكرانية ببنائه في الجزء الخاضع لسيطرتها من مقاطعة زابوروجيه الروسية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "العدو يقوم ببناء خطوط دفاعية عدة في الجزء الذي احتله من المنطقة، على عمق 3 إلى 20 كيلومترًا من خط المواجهة. في الوقت الحالي، خطوط الدفاع لم يتم إغلاقها بعد، وبينها ثغرات والعمل الهندسي غير مكتمل بسبب الضربات الوقائية، التي نفذها طيراننا في الخطوط الأمامية بالقنابل الجوية الشديدة الانفجار. نحن نفهم خطة العدو".
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات روسية تقوم بإنزال على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وتنفذ مهمة عاجلة
09:27 GMT
ووفقا له، يتم تنفيذ الضربات بشكل رئيسي على خط الدفاع الأول، الذي تبنيه القوات المسلحة الأوكرانية، على طول الخط الأمامي.
وفي وقت سابق، أفاد روغوف أن الاشتباكات اشتدت في أقسام عدة من خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه، وتمكنت القوات الروسية من التقدم إلى الشمال الغربي من قرية رابوتينو، ودارت معارك ضارية في القرية.
وإلى جانب رابوتينو، يدور القتال في قرية فيربوفوي باتجاه مالايا توكماشكا، وكذلك في قريتي زريبيانكي وبياتيخاتكي شمال شرقي مدينة فاسيليفكا، وبحسب روغوف فإن العدو يقوم بنقل وحدات من اتجاه أفدييفكا إلى هذا القسم من الجبهة.
وحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر في وقت واحد 3 مدافع أوكرانية... فيديو
10:55 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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